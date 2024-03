Laboratorielaget biffris: – Litt Star Wars

Stadig flere matvarer blir framstilt under lupen. – Kan gjøre verden til et bedre sted.

Høres rosa, dampede riskorn fulle av biffceller fristende ut?

Trolig kan du snart servere det til familien.

Ved Yonsei-universitetet i Sør-Koreas hovedstad Seoul har de dyrket fram nettopp biffceller, inni et riskorn.

En skål med denne kjøttrisen skal ha åtte prosent mer protein enn en normal porsjon.

Samtidig som den kun produserer samme mengde karbonutslipp som en vanlig risavling, skriver The Washington Post.

– Ny smaksopplevelse

Professor Jinkee Hong, som har ledet dette innovative arbeidet, er fornøyd med både konsistens og smak.

Risen er ennå ikke er godkjent for bruk, men Hong har prøvesmakt den.

– Selv om det ikke akkurat gjenskaper smaken av biff, er det definitivt en spennende og ny smaksopplevelse, sier Hong.

Biffrisen ser ut som vanlig ris, med en unik aroma av nøttaktig kjøttsmak.



DYRKET: Biffkjøttet er dyrket fram i laboratoriet ved Yonsei-universitetet i Seoul. Foto: Yonsei University

Professoren mener biffrisen sørger for at mat blir både billigere og mer bærekraftig.

– I fremtiden tror jeg dette kan gjøre verden til et bedre sted, når det gjelder bærekraft og matsikkerhet, sier Hong til avisen.

– Bedre med dagens teknologi

For verdens kjøttproduksjon står for om lag en femtedel av verdens totale klimagassutslipp.

Og FNs klimapanel (IPCC) har slått fast at vi ikke kan fortsette med å forvalte jorda som vi gjør.



POSITIV: Matinfluenser Hanne-Lene Dahlgren er sikker på at lablaget mat er kommet for å bli. Foto: Per Haugen / TV 2

– Akkurat nå virker dette litt «Star Wars», og for de aller fleste veldig fjernt, sier matinfluenser Hanne-Lene Dahlgren til TV 2.

Hun står bak Vegetarentusiast, som blant annet jobber for at kjøttforbruket i Norge skal ned minst 30 prosent innen 2025.

– Det er ingen tvil om at dette er en del av framtiden, sier Dahlgren.

Men om det er akkurat denne kjøttfylte risen som vil bli en favoritt på framtidens middagstallerken her hjemme, er hun ikke så sikker på.

– For oss i Norge virker det ganske absurd, for hvorfor skal ris smake eller se annerledes ut?

– I anmarsj

Dahlgren syns risen minner mest om en dårlig kokt risotto.

– Men dette er fra Asia, der man spiser fryktelig mye ris, som igjen ikke er et næringsmessig godt produkt. Så at de ønsker å gjøre det bedre med dagens teknologi, skjønner man jo.

For mens det enn så lenge kan virke virkelighetsfjernt å skulle spise ris som smaker som kjøtt, så er laboratoriefremstilt mat allerede på markedet.

– De store kjøttprodusentene i USA investerer allerede veldig mye i sektoren, så de vet at det er i anmarsj.

KJØTTFRITT: Denne «kylling»-nuggeten fra Eat Just består av laboratorieframstilt kyllingkjøtt. Foto: AFP PHOTO / EAT JUST

I USA har alt store kjøttprodusenter begynt å investere i aksjer til selskaper som spesialiserer seg på produksjon av kjøttfrie kjøttprodukter.

Dahlgren ramser opp utfordringene som kjøttindustrien står overfor: klimaproblemene må løses, man kan ikke spise så mye kjøtt som verden nå gjør, og fokuset på dyrevelferden er på trappene.

– Det kommer til å komme, men man vet ikke enda i hvilken form. Men jeg tror ikke at denne rosa risen som blir det nye store, sier Dahlgren.

– Litt gambling

I Singapore har det vært lovlig med salg av laboratoriefremstilt mat i flere år allerede, der de selger kunstig framstilt kyllingkjøtt.

– Der er det en kjempesuksess som har blitt veldig stort. De har forsket mye på det og påstår det er helt trygt å spise.

Men Dahlgren presiserer at forskningen på laboratoriefremstilt mat og menneskers helse ikke har kommet langt.

– Jeg er enig med kritikerne, vi trenger mer info og mer tid. Vi har bare holdt på med dette i et blunk av historien, så det er enda i den spede begynnelsen.

Hun mener de fleste av oss alt spiser labmat.

FREMTIDEN: Dahlgren er positiv til løsninger som senker kjøttforbruket, og mener laboratoriefremstilt mat er fremtiden. Foto: Per Haugen / TV 2

– Halvparten av handlekurven består i snitt av ultraprosessert mat. Da har vi egentlig akseptert at vi ikke skal spise naturlig mat som har vokst og klart seg selv, sier Dahlgren.

For hun poengterer at vi har spesialtilpasset dyrene vi spiser sitt fôr, kyllinger vokser mye raskere og ville høner som naturlig legger 10 til 15 egg i året, legger nå ett om dagen på fabrikk.

– Nå når vi kaller det labkjøtt, skjønner jeg mange blir skeptiske, men jeg tror vi bare vil se mer og mer av det fremover, men kanskje ikke akkurat i form av denne risen, sier Dahlgren.

Framtidens mat – om noen år

Dahlgren sier det er tre måter å vurdere mat på: hvor helsemessig sunne de er, dyrevelferden bak, og bærekraft.

– Kjøtterstatninger er mye bedre enn industrielt kjøtt på to av tre områder, men helseaspektet er ikke like klart – men forskning hittil viser at erstatningene er sunnere.

Hun har ett stalltips å komme med om man er tvilende til om kunstig framstilt kjøtt er noe man tørr å prøve seg på:

– Om det bare er helse du er opptatt av må du følge med på forskningen og gjøre deg opp en mening, hvis du vil gjøre et bedre klima- og dyrevelferdsvalg kan du bytte ut produkter med god samvittighet. Men det aller beste er fortsatt å lage mat fra bunnen selv, av ekte råvarer.

For selv om Dahlgren mener dette er framtiden, så tror hun ikke den er her riktig enda.

– Jeg tror det tar rundt ti år før vi ser det i stor skala i butikkhyllene.