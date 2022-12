La ned tusenvis av dugnadstimer: – Skulle ikke vært nødvendig

ST. OLAVS PLASS (TV 2): Viggo Kristiansens støttespillere viser til loven når de slår fast at det ikke skal være behov for dugnadsarbeid fra frivillige i gjenopptakelsesprosesser.

Likevel mener Kristiansens advokater at deres klient aldri hadde blitt frikjent i Baneheia-saken hvis det ikke var for støttegruppa.

– Overhodet ikke, sier advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Gruppa består av flere personer, blant andre Mikkel Tronsrud (50) og Halvard Sivertsen (74), som deltok på en pressekonferanse etter Borgarting lagmannsretts avgjørelse torsdag.

Utallige timer er lagt ned i arbeidet for å komme til det punktet de nå har nådd.

– Jeg har ikke begynt å anslå det ennå, men det er et antall timer som er høyere enn jeg tør tenke på. Vi snakker om flere tusen timer, sier Tronsrud.

– Lettet og glad

I forbindelse med den siste begjæringen om gjenopptakelse, den som førte frem i februar i fjor, utarbeidet tidligere Telenor-ingeniør Sivertsen en rapport som tar for seg det mye omtalte mobilbeviset i saken.

Når Borgarting lagmannsrett nå har besluttet frifinnelse, skjer det blant annet fordi partene i saken er enig om at mobilbeviset gjør at Kristiansens forklaring «er plausibel».

– For meg har det vært en veldig stor tilfredsstillelse, den følelsen av å ha oppnådd et resultat. Dette er den endelige avslutningen på arbeidet. Jeg er ekstremt lettet og veldig glad på Viggo sine vegne, sier Sivertsen.

– Ikke ute etter penger

Pensjonisten viser til at dugnad er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet og at det har mange positive sider ved seg, blant annet fordi det gir mening og utbytte for enkeltpersoner.

– De gjør noe meningsfullt, og da er det riktig at staten ikke skal betale for det, sier han.

Det å jobbe frivillig for en straffedømt som hevder seg uskyldig, er imidlertid noe som stiller seg helt annerledes, mener han.

– I denne saken, når det gjelder støttearbeid for en som er uskyldig dømt, så er ikke det noe som skal baseres på frivillig arbeid. Det var jo det som var grunnen til at Gjenopptakelseskommisjonen ble opprettet i sin tid, sier han, før han slår fast:

– Likevel viser det seg at frivillig arbeid har vært helt vesentlig.

Tronsrud sier han ikke er interessert i penger. Hans poeng er å få frem det samme som Sivertsen sier:

– Det som betyr noe, er å få synliggjort det nok en gang har vært nødvendig med frivillig innsats. Det er viktig å få slått fast. For det står i forarbeidene til straffeprosessloven da kommisjonen ble opprettet, at nå skal det ikke lenger være nødvendig med frivillig innsats, sier han.

– En stor dag

Journalist Bjørn Olav Jahr (53) er for mange mest kjent som Baneheia-forfatteren.

Jahr møtte enorm motstand da han i 2017 ga ut boka «Drapene i Baneheia», der han utpeker Jan Helge Andersen (41) som eneste gjerningsmann i saken.

Siden har han gitt ut boka «Prosessen mot Viggo Kristiansen», og nylig fikk han Åpenhetsprisen 2022 for sitt arbeid både med Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken.

– Det er en stor dag. Dette var den endelige bekreftelsen på at dette er et justismord, og nå er Viggo Kristiansen endelig fri fra det, sier Jahr til TV 2.

– Nå er det ingen som kan snakke om at han er skyldig i noe som helst i Baneheia.

Jahr forteller at det å se reaksjonen til Kristiansens far og brødre etter torsdagens seanse i retten, var sterkt.

Boka vekket ham

Boka til Jahr ble også starten på Baneheia-arbeidet til Tronsrud, som til daglig jobber som IT-controller.

– Jeg svelger selvsagt ikke alt jeg leser rått, men jeg ble veldig nysgjerrig, samtidig som jeg fikk en sterk følelse av å ha blitt lurt, sa han til TV 2 for halvannet år siden.

Like etter gjenopptakelsen gjorde TV 2 et lengre intervju med Tronsrud:

Tronsrud tok kontakt med Jahr. Sakte, men sikkert havnet han på innsiden av et stadig voksende nettverk av støttespillere.

– Kan ikke bestå

Viggo Kristiansen har fem ganger forsøkt å få saken sin gjenåpnet, før det lyktes i februar i fjor.

På direkte spørsmål fra TV 2 om hvorvidt Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker kan overleve Baneheia-saken, svarer Kristiansens advokater kontant «nei».

– En er altså fremdeles avhengig av dugnadsinnsats, fordi en ikke får hjelp av staten på noe punkt. Hvis en hørte på når de gikk gjennom saken i dag, så er det nettopp den jobben de gjorde som ble avgjørende for utfallet, sier advokat Sjødin.

Gjenopptakelseskommisjonens avtroppende leder Siv Hallgren er uenig i kritikken.

– Jeg tror at kommisjonsmodellen har mye for seg, selv om det kan være ting som bør endres. Den kommende utredningen vil sikkert også se på dette, skriver hun til TV 2.