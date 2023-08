Lå i 100 km/t da nødvarslene slo inn på høreapparatet

Mandag kjørte Anne Katrine Eikrem datteren sin til Gardermoen, da det plutselig ble sendt nødvarsel om ekstremværet «Hans».



Varselet overstyrte lydinnstillingene på høreapparatet til Eikrem, som er døv på det ene øret.

– Det var ordentlig ekkelt. Det kom på fullt volum, rett inn i øret, forteller hun til TV 2.



Da dette skjedde, kjørte de i nær 100 kilometer i timen på E6.

TRYGT FRAMME: Både Anne Katrine Eikrem, datteren og hunden kom trygt fram til Gardermoen. Foto: Privat

– Det kunne gått ordentlig gærent. Man skal kunne høre nødvarsler, men uten å risikere å skvette og kjøre ut av veien, sier Eikrem.



– Som en konsert uten hørselsvern



Eikrem forteller at hun fikk hjelp av sin datter til å få ut apparatet av øret da alarmen ulte som verst.

– Man har jo ikke lyst til å bråskvette i trafikken. Da vi trodde det var ferdig, koblet vi det på igjen, men da kom det et nytt varsel. Da tok vi ut hele greia, og det var bra – for da kom det mange flere.

Eikrem bor på Degernes i Østfold, med én kilometer til nærmeste nabo.

NØDVARSEL: Mange i Sør-Norge har den siste uken fått varsling på mobilen i anledning ekstremværet «Hans». Foto: Mathias Moen / TV 2

– Gudene vet hvor mange mil det er til nærmeste sirene, så vi trenger jo disse mobilvarslene. Bare jeg slipper å få lyden over i høreapparatet, verken øret mitt eller apparatet kan ha godt av det.



Selv to daget etterpå kjenner hun ennå nødvarselet i øret.

– Det gjorde direkte vondt. Det er samme følelse i øret nå som å være på konsert uten hørselvern. Følelsen av dotter i øret som blir sittende i mange dager etterpå.

Eikrem håper nødvarselet kan ta hensyn til de som bruker forskjellige typer høreapparater.

– Det handler ikke bare om meg. Varselet bør i alle fall ikke overstyre valgte lydinnstillinger, slik som de jeg har valgt selv på det som går rett inn i øret.

– Det går sikkert over nå og, slik det gjør etter konserter. Innmari teit om ikke, for jeg har bare ett øre som fungerer, sier Eikrem.

HØREAPPARAT: Eikrem håper at nødvarslingen kan ta hensyn til de som trenger hjelp for å høre. Foto: Privat

Døveforbundet fikk ikke samarbeide

Norges Døveforbund er opptatt av at nødvarselet skal være universelt utformet, og etterlyser bedre samarbeid med myndighetene om dette.



– Da myndighetene utviklet den nye varseltjenesten forsøkte vi i flere omganger å komme i kontakt med dem for å bistå med vår kompetanse, men kom ingen vei med dette, sier Petter Noddeland, generalsekretær i Døveforbundet til TV 2.

SAMARBEID: Døveforbundet ønsket å hjelpe til med utviklingen, men generalsekretær Petter Noddeland sier de ikke ble hørt. Foto: Norges Døveforbund

– Nå ser vi konsekvenser eller potensielle konsekvenser av dette.

Noddeland sier mange døve og hørselshemmede har resthørsel, og da bruker hjelpemidler, som Eikrem, for å benytte seg av dette.

– Dessverre fanger ikke hjelpemidlene lydene på samme måte som for de som har normal hørsel. Det fører til at det for mange hørselshemmede kan komme brått på, og det kan føre til farlige situasjoner.

Han sier nødvarselet må være tilpasset hjelpemidlene og ha mulighet til å justere lydnivå og andre ting.

– Det er ikke for sent å samarbeide med oss og vi ønsker myndighetene velkommen til dialog for å gjøre nødvarselet bedre tilpasset for døve og hørselshemmede, sier Noddeland.

FLOM: Ekstremværet har fått store konsekvenser. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Myndighetene skal gjennomgå nødvarslingen

– Vi er veldig lei oss for å høre om denne situasjonen, sier Henriette Magnussen, seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De har, med politiet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), etablert nødvarselsløsningen.

Magnussen sier at nødvarslene benytter standardisert teknologi som skal fungere slik at varslingslyden skal dempes for å skåne hørselen dersom ørepropper, høreapparater eller andre enheter er koblet til høyttalerutgangen enten via ledning eller Bluetooth.

Under varslingsprøven i juni ble det også testet hvordan nettopp høreapparater og varslingen fungerte sammen.

– Testen viste at høreapparatene fungerte fint og etter hensikten. Vi er dessverre likevel kjent med at enkelte har opplevd det motsatte nå i forbindelse med nødvarsler om flommen, sier Magnussen.

Hun sier DSB nå melder dette videre til mobiltelefonprodusentene Apple og Google, som så må se nærmere på dette.

Magnussen sier de er glade for at ekstremværet var godt varslet på forhånd, og at folk fikk tid til å forberede seg.

– Det er svært viktig at vi sammen med politiet får gjort en grundig gjennomgang og evaluering av hvordan nødvarslene ble brukt og fungerte – slik at vi kan ta med oss erfaringene videre, sier Magnussen.