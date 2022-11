La frem almanakken til russisk agent som bevis i retten

Den korrupsjonstiltalte 53-åringen var tydelig preget, og brast ut i gråt da han forklarte seg i Oslo tingrett tirsdag.

53-åringen er tiltalt for grov korrupsjon, og risikerer inntil ti års fengsel.

– Min familie har alltid sagt at jeg er naiv. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville bli et offer for et så stort politisk spill, sa den tiltalte om anklagene om korrupsjon og spionasje.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari er aktor i saken mot 53-åringen. Foto: Kjell Persen / TV 2

Det var først etter en stund i varetekt at alvoret gikk opp for ham, fortsatte han.

– Jeg tenkte ikke at PST kom for å arrestere meg, sa han om pågripelsen 15. august 2020.

Beslagla almanakkbok

PST hadde avlyttet og spanet på norsk-inderen, før de pågrep 53-åringen inne på Villa Paradiso i Nydalen i Oslo.

De beslagla 14.000 kroner, en minnepinne og en almanakkbok som tilhørte den russiske etterretningsoffiseren. I almanakkboken hadde russeren notert navn på firmaer og kontakter som den tiltalte 53-åringen hadde gitt opplysninger om.

I notisboken hadde 53-åringen også kvittert for å ha mottatt 14.000 kroner fra russeren under det siste møtet på Villa Paradiso.

Frem til pågripelsen hadde senioringeniøren i Det Norske Veritas (DNV) hatt 14-15 møter med russeren, som ifølge 53-åringen var en selvstendig konsulent for russiske selskaper. Møtene foregikk på kveldstid og i helgene, i den tiltaltes fritid.

– Jeg fikk inntrykk av at han likte Norge, sier 53-åringen om russeren.

Pengebeløpene han mottok fra russeren, var betaling for at han delte av sin kunnskap, blant annet om norsk språk, hevder den tiltalte.

– Jeg hjalp ham med norske ord. All informasjon jeg ga fra DNV, var gratis, forklarte han i retten.

Ville holde kontakten hemmelig

I tingretten ble tiltalte spurt av aktor om han på noe tidspunkt fikk mistanke til den russiske mannen.

– Han ønsket å holde kontakten hemmelig, leste aktor opp fra hva den tiltalte har forklart om dette i avhør.

Den tiltalte hevder at han ikke visste at mannen var ansatt ved Russlands ambassade som diplomat.

– Jeg fikk aldri mistanke om at han var en annen enn den han var. Om han hadde sagt at han var etterretningsoffiser, ville jeg ikke ha trodd det, sa 53-åringen i retten.

Kontakten foregikk på e-post, og den russiske mannen benyttet en gmail-adresse. Han hadde ikke et visittkort. Innledningsvis hadde også et svensk telefonnummer vært i bruk, men dette tok slutt etter at russeren hadde mistet telefonen, ifølge den tiltalte 53-åringen.

Den utviste russeren på Oslo lufthavn, kort tid før avgang til Istanbul. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det svenske nummeret fungerte ikke lenger, og han skaffet seg ikke et nytt. Jeg maste ikke på ham om å få nummeret, sa 53-åringen i retten.

Holdt lav profil

Et google-søk som den tiltalte hadde gjort, viste at den russiske mannen holdt en lav profil til konsulent å være. For den tiltalte klarte ikke å finne ham på sosiale medier som Linkedin og Facebook, fikk retten høre.

53-åringen, som ledet prosjekter i olje- og gassektoren, opprettholdt kontakt med russeren for å rekruttere russiske kunder til DNV.

I tingretten ble det fremlagt DNV-dokumenter som den tiltalte sendte fra sin jobbepost til russerens private gmail-adresse. Den tiltalte ble også spurt av aktor Carl Fredrik Fari om DNV-dokumenter som ble delt med minnepinner.

– Jeg tror det kan ha vært åtte ganger, forklarte han om hvor mange ganger han brukte minnepinner til å dele informasjon med den russiske etterretningsoffiseren.

Han tenkte ikke nøye over hva han delte med russeren, og vedgikk at det var noen dokumenter han ikke burde ha delt.