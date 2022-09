Kyiv forbereder seg på Putins neste trekk

Etter gjenerobringen av tusenvis av kvadratkilometer og en rekke byer og tettsteder virker det som Ukraina har initiativet på slagmarken. Noen ukrainske embetsfolk snakker allerede om at seieren er innen rekkevidde.

– Det blir som en snøball som ruller og ruller. Vi skal få se at verdens nest mektigste hær gjør retrett, sa forsvarsminister Oleksij Reznikov i den franske avisa Le Monde mandag.

Utenlandske eksperter advarer imidlertid mot å ta seieren på forskudd. Tirsdag varslet Russland at det gjennomføres massive luft- og artilleriangrep mot ukrainske frontlinjer, og tidligere har de gjort det klart at det ikke er planer om å oppgi kampen.

Som ventet lider også ukrainerne tap i sin offensiv. En ukrainsk soldat hjelper en såret kamerat. Foto: Kostiantyn Liberov / AP / NTB

– Utelukkende taktisk suksess

Man kan vente store russiske forflytninger etter tilbakeslaget, spår forskeren Alexander Grinberg ved tenketanken Jerusalem Institute for Strategy and Security. Han mener den ukrainske offensiven en «spektakulær, men utelukkende taktisk suksess.»

Russland angriper stadig sivil infrastruktur i Ukraina, her en politibygning i Kharkiv. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Ivan Kluszcz ved Foreign Policy Research Institute i Estland advarer om at Ukraina neppe kan opprettholde offensiven til evig tid. Han sier ukrainerne må befeste stillingene sine, særlig langs grensen med Russland.

Til gjengjeld har den russiske ledelsen begrenset med alternativer.

Vil ikke mobilisere

– Putin har så langt ikke valgt å gjennomføre full mobilisering i Russland. Gjør han det, risikerer han å skape mer ustabilitet, fordi kravene krigen stiller til befolkningen øker drastisk, sier Kluszcz.

Det er også svært risikabelt å skulle trekke seg ut av Ukraina, ettersom militæret og befolkningen begge forventer en form for seier.

Den uavhengige russiske eksperten Alekdandr Khramtsjikhin spekulerer på sin side i at Putin kanskje bare ønsker å vente på vinteren, som vil bli svært hard for Ukraina. Dermed kan man også vente seg russiske angrep på ukrainsk infrastruktur, som vil skape store problemer for Kyiv.

Ukraina venter nå på Vladimir Putins neste trekk. Foto: Gavriil Grigorov / Sputnik via AP / NTB

Få ventet seg gjennombruddet

Det var svært få som ventet seg det store ukrainske gjennombruddet, tross at landets regjering lovet en offensiv for å gjenerobre Kherson, den første større byen i Ukraina som falt til russerne i februar-mars.

Offensiven mot Kherson i sør-Ukraina førte til at russerne trakk soldater ut av nord og øst for å forsterke fronten der nede, og dermed eksponerte forsyningslinjene sine.

– Angrepet mot Kherson var ikke ment som avledningsmanøver, men det spilte den rollen, sier Grinberg.

Den ukrainske offensiven i nordøst, ved Kharkiv, kom tilsynelatende som en overraskelse for russerne. Det er her Ukraina har gjenerobret mest territorium. I tillegg fortsetter ukrainerne med artilleri- og luftangrep mot logistikkapparatet til Russland.

Lite fleksibelt hierarki

– Russiske styrker er svært avhengige av jernbanetransport for å få tak i artilleriammunisjon og tungt utstyr, skriver tidligere Nato-topp Ben Hodges i en tweet.

Han mener gjenerobringen av byen Kupjansk vil føre til store problemer for russiske soldater i området.

I tillegg er det mange elver som flyter gjennom regionen, slik at angrep mot broer er tilstrekkelig for å skape store logistiske vanskeligheter, påpeker Grinberg.

Russlands største problemer kan være mangelen på personell og et militært hierarki som overlater lite beslutningsevne til offiserene som faktisk har oversikt over slagmarkens realiteter.

Amerikansk etterretning hjelper

Det mener ekspertene har åpnet for at Ukraina kan skinne med sin unike kombinasjon: mobile og små enheter med mye egen beslutningsrett og sterk kampvilje.

Khramtsjikhin mener Russland mangler evnen til å kontrollere store territorier og en lang frontlinje. Han sier amerikansk etterretningsinformasjon trolig har hjulpet Ukraina enda mer enn våpenleveransene.

– Kan vare i 20 år

– Ukraina har klart å tvinge russerne tilbake i åpen strid for første gang siden krigen begynte. Evnen til å organisere to separate offensiver med 20.000 soldater kan peke på at Ukraina nå har større kapasitet enn Russland, sier den franske analytikeren Michel Goya, tidligere oberst i landets hær.

USAs utenriksminister Antony Blinken hører på sin side til de mer forsiktige stemmene. Han roste mandag store framskritt fra ukrainsk side, men advarte også om at det er for tidlig å spå hvilken vei det går.

– Det ville være uklokt å utelukke at krigens pendel vipper tilbake til Russlands favør, advarer Khramtsjikhin.

Han mener krigen uansett vil vare i lang tid, uansett hvordan de neste ukene og månedene utspiller seg.

– Kanskje så lenge som 20 år, sier han.