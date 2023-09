– Kvinner flytter ikke til distriktet, hvis det er livsfarlig å føde barn der

LØSNINGEN: Ifølge demografiekspert er redningen for Distrikts-Norge unge kvinner. Søstrene Dina og Hanna Hegerberg fra Melhus i Trøndelag er ikke helt samstemte på om de vil flytte tilbake til bygden eller ei. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Tja … Hva som skal til for at jeg flytter til distriktet? Kanskje at tilbudene var litt mer som i byen?

Mens Hanna Hegerberg (24) drar litt på det, er søsteren Dina Hegerberg (23) langt mer positiv til livet på landet.

– Jeg har faktisk alltid tenkt jeg skal flytte tilbake til bygda, jeg!

Nå haster det

– Dersom politikerne ikke er villige til å tenke helt nytt, er Distrikts-Norge på vei inn i solnedgangen.

At bygdedøden er rett rundt hjørnet, er ikke økonomiprofessor og høyremann Victor Norman særlig i tvil om.

Med mindre norske politikere gjør noe drastisk. Fortere enn svint.

KAN DET SNU? Den tidligere professoren ved NHH, Victor Norman, ledet utvalget som fikk i oppgave å peke på tiltak mot flukten fra Distrikts-Norge. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Tiden løper fra oss. I det øyeblikk eldrebølgen for alvor slår inn over storbyene, blir det umulig for Distrikts-Norge å konkurrere. Så vi har noen ganske få år på oss, sier Norman.

Mangler flere tusen hender

Nav har estimert at Norge har en mangel på arbeidskraft på rundt 52.000 personer.

Klart størst er mangelen innenfor helse- og sosialtjenester hvor om lag 1 av 5 i Norge arbeider. Her opplever 44 prosent rekrutteringsproblemer og tallet har økt fra i fjor.

Kampen om hendene er virkelig i gang. Og tøffest er det for distriktskommunene.

En undersøkelse TV 2 har gjort i Vestland, viser at nesten halvparten av kommunene har vært så desperate under rekrutteringen at de har måtte ta i bruk ekstraordinære lokketilbud.

Sykepleiere og lærere blir tilbud alt fra 50.000 kroner i starttilskudd, høyere startlønn, en ekstra ferieuke og støtte til husleie.

BYGDENORGE: Hvordan snur man en over 200 år lang trend, hvor folk flytter fra distriktet? Foto: Frode Hoff / TV 2

Løsningen? Kvinner fra byen



Slik overbyr norske kommuner hverandre, og rekrutteringsutfordringene blir større i takt med fraflytting fra distriktene.

– Hovedutfordringen i distriktene er ikke lenger mangel på arbeidsplasser eller at bygdene ikke klarer å beholde folk som allerede bor der, sier Norman.

– Fraflyttingen fra distriktet har nemlig nesten stoppet opp, fordi det er nesten ingen unge mennesker igjen.

Hovedutfordringen er derfor at folk må bli villig til å flytte til distriktet.

FRA LØKKA TIL BYDGA: Ifølge Victor Norman er den eneste løsningen å overbevise kvinner fra byene om å prøve livet på landet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Unge mennesker som er født og oppvokst i de store byene – aller helst kvinner. Det er de som må flytte, sier Norman.

– Gutter følger jenter. Vi må få unge jenter fra Grünerløkka og Skanselien til å være villige til å prøve og flytte til distriktet. Og da må vi betale de godt, bedre enn i byen.

– Tynne tiltak

Og med Senterpartiet i regjeringen mangler det ikke på ambisjoner når det kommer til bosetting og innbyggertall i distriktene.



I sommer la nemlig regjeringen frem Distriktsmeldingen, hvor målet ikke bare var å opprettholde folketallet i distriktet, men å øke det.

En oppgave ingen annen regjering har klart.

– Det er jo veldig hyggelig at de vil prøve og blåse liv i distriktet, sier samfunnsøkonom Norman.

– Men tiltakene var jo veldig tynne.

TYNNE TILTAK: Trygve Slagsvold Vedum vil ikke at vestlandsfjordene skal gro igjen, eller at Nord-Norge skal tømmes for folk. Men tiltakene mot bygdedøden slaktes. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Bredbånd og utdanning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avviser at regjeringens ambisjon om befolkningsvekst i distriktet er naiv.

– Den er visjonær. Det er bra vi har politikk med visjoner, sier Vedum og viser til Sverige hvor det er «helt dødt utenom byene».

– Vi ønsker ikke å komme dit. Da må vi har mål om vekst. Ikke bare i byene, men også på de små stedene.

– Hva gjør dere da, for å klare det ingen andre har klart før dere?

– Vi gjør en rekke tiltak. Alt fra gratis barnehage i nord, få ned transportkostnadene og bygge ut bredbånd og nye utdanningssteder.

HVA SKAL TIL? – Gode forhold med tanke på bolig og lønn, svarer medisinstudenten Fabian Johannesen (26) når han blir spurt hva som skal til for å få de unge til å gi opp byen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Må få kvinner til bygda

Da Norman, som ledet Demografiutvalget, i 2020 la frem sin utredning av konsekvensene av fraflyttingen i distriktet, pekte han og utvalget på flere politiske løsninger.



– Politikerne har masse verktøy for å snu denne trenden, sier han.

Samfunnsøkonomen er dog usikker på om politikerne har skjønt diagnosen på bygda: At distriktet ikke lenger kan reprodusere seg selv, og er avhengige av friskt tilflytterblod.

KLAR TALE: Victor Norman mener politikerne har verktøy de kan bruke for å snu trenden. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Da må de stille seg selv spørsmålet på alle politikkområdet: Vil dette bidra til at unge kvinner er villige til å våge livet på bygda? sier Norman, og legger til:

– De kan for eksempel ikke forvente at unge kvinner skal flytte til distriktene hvis det er livsfarlig å føde barn der, fordi det er usikkert om de rekker frem til sykehuset.