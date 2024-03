– Kvinner er ofte bedre enn menn

Kvinner er vel så gode, om ikke bedre, jegere enn menn. Forestillingen om at det er menn som har stått for jakten skytes ned av ny forskning.

Flere og flere kvinner i Norge tar jegerprøven, men de drar ikke ut på jakt. Holdningene om at dette er en aktivitet forbeholdt menn, har dype røtter og lange tradisjoner.

– Det er ofte jaktlag der medlemmene har vært der nærmest siden unnfangelsen. Jeg vil tro det kan være krevende for en dame som vil inn i et slikt miljø.

Det sier jeger og prosjektleder for Camp Villmark i Lillestrøm, Per Anders Iversen. Han mener at kvinner i mange tilfeller kan være bedre jegere enn mange menn.

JAKTER FLERE KVINNER: Jegerne Stine Hagtvedt og Per Anders Iversen vil ha flere kvinner til å dra ut i jaktterrenget. Foto: Jonas Been Henriksen

– Det er ikke nødvendigvis en fordel å være full av testosteron. Jeg tror kvinner ofte er roligere, mer tålmodige og litt mer utholdende. Jeg tror de ofte kan være bedre jegere enn en del mannfolk.

Justisminister Emilie Enger Mehl er en ivrig jeger, og vil være forsiktig med å karakterisere jaktmiljøet som unødvendig macho. I stedet har hun løst dette ved å dra på jakt med en venninne, eller helt alene for den del.

SER ETTER BYTTET: Emilie Enger Mehl tar sikte på å felle rein når hun er på jakt Foto: Ditlev Eidsmo

– Det er helt klart vi har noe å gå på når det gjelder rekruttering av kvinner til jaktmiljøet. Det er forvaltning av naturen, og et veldig fint avbrekk. Det er noe helt eget ved å ta på seg en tung sekk og gå høyt til fjells og få være alene med naturen. Jeg er takknemlig for at jeg har den muligheten, sier Emilie Enger Mehl.

En av de fremste skikkelsene i det kvinnelige jaktmiljøet som finnes, er Stine Hagtvedt. Hun har jobbet for å få flere kvinner til å skaffe seg børse og komme seg ut i terrenget. Men heller ikke for henne var det enkelt å bryte barrierer i en mannsbastion.

– Det var ikke lett. Jeg bestemte meg for å gå mot strømmen, så jeg stilte meg opp på skytebanen med en plakat der det stod «Vil du ta meg med på jakt?», forteller Hagtvedt.

Foreldet forestillling

– Det har jo vært en tradisjon der far har tatt med sønnen ut på jakt, og så har ikke damene sluppet til. Men det er en endring nå, der vi ser at flere damer vil.

For det skal være lite grunnlag for forestillingen om at menn har bedre forutsetninger for jakt enn kvinner. Det ifølge ny forskning ved de amerikanske universitetene University of Notre Dame og University of Delaware.

Forskerne Sarah Lacey og Cara Okobock er biologiske antropologer og har i flere artikler i det anerkjente American Anthropologist argumentert for at kvinner var aktive og gode jegere i steinalderen.

Forstillingen om mannen som jeger er fra 60-tallet og foreldet og feil, mener de.

– Hormonet testosteron får all oppmerksomheten i sportsverdenen. Men østrogen, som kvinner typisk produserer mer av enn menn, spiller faktisk en avgjørende rolle i atletisk utøvelse, skriver Ocobock og Lacy i sin første artikkel.



Samme skader

De trekker også frem hormonet adiponektin, som kvinner har mer av enn menn. Hormonene beskytter også muskler og celler på måter som er fordelaktig når det å holde ut over tid er tingen.

Det er forskning.no som har omtalt forskningen først her i Norge.

I sitt videre arbeid har de to helt konkret studert arkeologiske funn og hva disse kan fortelle om kvinner rolle i å skaffe mat ved å dra på jakt.

JEGERKVINNE: I stienalderen var kvinnene aktive jegere på linje med menn. KI-illustrasjon: Shutterstock/NTB

For eksempel viser funn at både kvinner og menns kropper var utsatt for de samme skadene i forbindelse med jakt.

Ocobock og Lacy viser til etterlevninger fra neandertalere der skjelettene viser like mønster av bruk og slitasje.

– Funnet viser at de gjorde de samme tingene, fra å bakholdsjakte ville dyr til å behandle dyrehud for å lage skinn, skriver de.

Jaktet med barn

Kroppene deres ble gravlagt med de samme gjenstandene, eller gravgods, noe som tyder på at gruppene de levde i ikke hadde sosiale hierarkier basert på kjønn.



Det er heller ingenting som tyder på at steinalderkvinnene sluttet å jakte da de var gravide, ammet eller bar på barn.

ALENE: Emilie Enger Mehl gjør som sine formødre i steinalderen. Foto: Ditlev Eidsmo

– Jakt var noe alle gjorde, ikke bare menn, særlig i forhistoriske samfunn der overlevelse handlet om at alle måtte bidra det de kunne, sier Ocobock til tidsskriftet ScienceDaily.

Når jegere her hjemme hører om funnene, stemmer det med inntrykket de har.

– Ja, det å sanke sin egen mat og å høste av naturen, det er ingen grunn til at det skal være forbeholdt menn, sier jeger Per Anders Iversen.

Også jegerkollega Stine Hagtvedt mener kvinner har vel så gode forutsetninger for å dra på jakt som menn.

– Det er veldig sunt å ha et forhold til hvor maten kommer fra. Det er jo aldri lett å ta et liv, men det handler om å gjøre det på en human måte og vite hvor maten vi spiser kommer fra, sier hun.

– For den blir ikke til i butikken?

– Nei, den blir ikke det, vet du.