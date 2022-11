Kvinner debuterer senere enn før: – Oppsiktsvekkende

Helt siden 50-tallet har den seksuelle debutalderen for nordmenn gått ned. Men nå har trenden snudd.



Dette kommer frem i en fersk forskningsrapport fra Universitetet i Oslo.

For kvinner som er mellom 40-49 i dag, ligger den seksuelle debutalderen på 17,3 år. Imens debutalderen for kvinner som er mellom 18-29, ligger den på 17,7.

Med andre ord: Kvinner debuterer senere nå enn før.

– Det er ikke bra

Bente Træen er professor innen helsepsykologi ved Universitetet i Oslo. Hun er blant forskerne bak rapporten. Hun forteller at debutalderen har vært nokså stabil i 20 år, før den nå har økt igjen.

METOO: Bente Træen tror unge gutter kvier seg for å ta seksuelt initiativ. Foto: Universitetet i Oslo

– Vi kan ikke vite hvorfor, men i dag lever ungdom i en mer kompleks verden. Man skal være perfekt, og det gjelder også for sex. Man kan tenke at det blir for mye og at man ikke orker å prestere på enda et område, sier Træen til TV 2.

Træen forteller videre at interessen for sex har gått ned blant unge. 24 prosent av gutter og 37 prosent av jenter mellom 18 og 30 år sier at de ikke har noen interesse av sex over en lenger periode.

– Det er oppsiktsvekkende, for dette er jo folk i sin mest reproduktive alder.

Den avtagende interessen for sex kan ha sine røtter i #MeToo bevegelsen, mener Træen.

– #MeToo hadde positive sider, men det kan også ha hatt en slagside. Hvor går grensene? Når gjør jeg en krenkelse og når gjør jeg det ikke? Det kan føre til at gutter ikke prøver å ta noe seksuelt initiativ.

– Det er ikke bra, for man må få prøve og feile, samtidig som man vet hvor grensene går, mener Træen.

– Mer flytende identitet

Willy Pedersen er professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på ungdom, rus og seksualitet.

DIGITALT: Willy Pedersen mener flørtingen og sjekkingen foregår digitalt. Foto: Universitetet i Oslo

Han mener at ungdom i dag ikke nødvendigvis er mer seksuelt inaktive, til tross for at debutalderen for samleie går opp.

– Det er mer seksuell samhandling blant ungdom på digitale plattformer, og antakelig også andre typer seksuell samhandling enn før. Sjekkingen og flørtingen foregår på sosiale medier. Pandemien og smittefrykt kan ha forsterket dette, sier Pedersen.

Han mener også at denne typen samhandling oppleves som like «virkelig» som fysisk samhandling, for mange.

SKEIV: Pedersen mener dagens ungdom har et annet forhold til hva sex er. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han poengterer også at flere av dagens ungdom har et annet forhold til kjønn, seksualitet og samleie.

– I dag er det mange flere som har flytende identiteter. Tidligere var kategoriene mer entydige, en var homo, hetero eller bi. I dag er det rundt en av fem unge som ikke føler seg hjemme i noen av disse kategoriene, og «skeiv» er en mer åpen og for mange inkluderende kategori.

Når en så stor andel av befolkningen befinner seg utenfor de tradisjonelle seksuelle legningene, tror Pedersen at det kan påvirke debutalderen for samleie i befolkningen.

– Den peker jo mot en bestemt type seksuell samhandling, og fanger neppe alle typer seksualitet, sier Pedersen.

Ungdom vet mer om sex

Sexolog Thomas Winther er enig i at digitale plattformer har endret unges forhold til seksualitet. Han mener det generelt sett alltid har vært sånn at gutta har sjekka opp jentene. Det er også tilfellet på nett.

KUNNSKAP: Sexolog Thomas Winter tror at ungdom som kan mer om sex, debuterer senere.

– Det tror jeg fører at man kan lene seg mer tilbake og bruke mer tid til å finne «den rette». Konsekvensen av det kan være at man debuterer senere, tror Winther.

Han mener også ungdom i dag vet mye mer om sex i dag. Det er mer informasjon på nettet og man snakker mye mer åpent om det.

Det tror han fører til at man debuterer senere.

– Forskning viser at de ungdommene som kan mye om seksualitet debuterer senere, er mindre påvirka av rusmidler under første samleie og bruker prevensjon, sier Winther.