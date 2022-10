Kvinnene ble tatt på fersken under pandemien – må møte i Høyesterett

To kvinner må mandag møte i høyesterett etter en fest under nedstengingen i 2020.

15. november 2020 grep politiet inn i en privat fest i Sandviken i Bergen. På festen var det 15 personer, men på dette tidspunktet var det kun tillat å samle fem personer i private hjem.

Da byrådet innførte forbudet, kom det reaksjoner på hvorvidt myndighetene hadde lov til å innføre forbudet om maks fem personer. Dette var strengere enn de nasjonale tiltakene, og ansett som mer inngripende.

Bøter for 70.000

To av personene på festen kom seg ut av leiligheten før politiet fikk notert personalia, de andre 13 festdeltakerne fikk bøter.

Tolv av deltakerne fikk et forelegg på 5000 kroner hver, mens arrangøren av festen fikk 10.000 kroner i bot. Til sammen ble det gitt bøter for 70.000 kroner.

DØMT: De to kvinnene ble først dømt da saken var oppe i Hordaland tingrett. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

To av kvinnene, den ene arrangør og den andre deltaker, nektet å godta sine bøter og tok saken til retten.

I tingretten ble kvinnene dømt til å betale bøter på henholdsvis 12.000 og 6000 kroner.

I dommen fra Hordaland tingrett står det at etter en samlet vurdering fra retten er de av den oppfatning at begrensningen på fem personer i private sammenkomster var egnet, hensiktsmessig og en legitim regel for å sikre liv og helse.

Dømt og frikjent

Kvinnene anket dommen videre til lagmannsretten. Der ble de imidlertid frikjent:

«Lagmannsretten har forståelse for at det i krisetider kan være behov for å ta beslutninger på kort tid for å verne om liv og helse. Det er imidlertid viktig at det også i slike situasjoner – ut fra rettssikkerhetshensyn – foreligger et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for myndighetenes inngrep. Særlig når det er snakk om en forskrift av så inngripende karakter som i denne saken», står det i dommen.

Gulating lagmannsrett mener med dette som utgangspunkt at den aktuelle forskriften som tilsa at det kun var tillatt med fem personer i private hjem, ikke var basert på en tilstrekkelig klar medisinskfaglig begrunnelse da den ble vedtatt.

Dommen fra lagmannsretten var enstemmig.

Helt til Høyesterett

Frikjennelsen ble imidlertid anket av påtalemyndigheten, og nå er saken tatt helt til Norges Høyesterett. Over tre dager skal saken behandles på nytt.

De to kvinnene forsvares av John Christian Elden. Til TV 2 sier Elden at Høyesterett sin behandling viser at saken er prinsipiell og reiser spørsmål om hvor sterke begrensninger myndighetene har lov å pålegge befolkningen.

– Det er en fordel at vi nå står litt i etterkant av pandemien. Det gjør at man kan ha litt mer kaldt blod i årene og se hva som egentlig var nødvendig – og hva som var straffbart, sier den profilerte advokaten.

VIKTIG: Det er satt av tre dager i Høyesterett til behandling av denne saken. Det mener forsvarer John Christian Elden beviser at saken er prinsipiell og viktig. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Var ulovlig

Elden er tydelig på at de mener regelverket som lå til grunn for bøteleggingen var ulovlig.

– Det hadde ikke hjemmel i norsk lov, og det var ikke en helsemessig begrunnelse for å ha en så sterk antallsbegrensning som det Bergen kommune hadde bestemt, sier han.

I og med at Norge i stor grad har lagt pandemien bak seg, vil ikke dommen fra Høyesterett ha en direkte innvirkning i seg selv.

Men Elden mener likevel den vil være svært sviktig.

– Den vil sette begrensninger for hva myndighetene kan gjøre i senere situasjoner og hvilke krav til lovhjemler de må ha, sier han.

Forsvareren vil argumentere for at kvinnene frifinnes av Høyesterett, og at det ikke er grunnlag for å betale bøtene de fikk.