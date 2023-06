Kvinne tiltalt: Forfalsket farskapstest

INNLANDET POLITIDISTRIKT: En kvinne er tiltalt for dokumentforfalskning og uriktig forklaring i forbindelse med en farskapstest. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

En kvinne i 30-årene er tiltalt for uriktig forklaring etter at hun ifølge politiet forfalsket en DNA-rapport som skulle vise hvem som var faren til hennes nyfødte barn.

Ifølge tiltalen sendte kvinnen den falske DNA-rapporten til både barnets far og NAV i forbindelse med en farskapssak.

– Tiltalte er mistenkt for å ha inngitt falske opplysninger, slik at en DNA-rapport er blitt falsk, sier politiadvokat Ragnhild Vik til TV 2.

Tiltalen gjelder både dokumentforfalskning og uriktig forklaring til myndighetene. De to straffebudene har hver for seg en strafferamme på to års fengsel.

Nekter straffskyld



TV 2 har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, advokat Wenche Løset, som ikke ønsker å kommentere saken.

I politiavhør har kvinnen nektet straffskyld.

– For øvrig kan jeg ikke gå nærmere inn på hva hun har forklart, sier Vik.

Ifølge tiltalen ble den falske DNA-rapporten sendt til mannen som faktisk er barnets far, som et bevis på at barnet ikke var hans.



Faren anmeldte

Politiet ble kjent med saken etter at den fornærmede mannen anmeldte forholdet til politiet.

HAMAR: Saken er etterforsket av politiet på Hamar, men forholdet skal ha funnet sted i en annen by. Foto: Olav T. Hustad Wold

Selv om mannen har status som fornærmet, er det ikke oppnevnt bistandsadvokat i saken.

Saken skal opp for Vestre Innlandet tingrett 16. august. Det er satt av en dag til hovedforhandlingen.