Kvinne skadd etter jaktulykke

En kvinne i 70-årene er brakt til Stavanger universitetssjukehus med skader i en arm etter en ulykke med en hagle under rypejakt.

Politiet i Sør-Vest melder at en person er blitt skadet etter et uhell med et våpen i Hunnedalen i Gjesdal.

Vedkommende har skader i en arm og er fraktet med luftambulanse til sykehus.

– Det ser ut til at det har vært en funksjonsfeil på våpenet. Vi har opprettet en undersøkelsessak for å finne ut av årsaken, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

«Fremstår stabil. Skadeomfanget er uavklart», opplyser politiet.

Kvinnen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse etter ulykken

Kvinnen var i et jaktfølge sammen med to andre da ulykken skjedde. Politiet fikk melding om hendelsen søndag klokken 13.