Kvinne siktet for drapsforsøk – varetektsfengslet i fire uker

En litauisk kvinne i midten av 50-årene ble pågrepet i Bergen mandag, siktet for drapsforsøk. Kvinnen nekter straffskyld, men er villig til å samarbeide til politiet.

DRAPSFORSØK: En kvinne i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett torsdag ettermiddag. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kvinnen ble pågrepet i bergensområdet mandag, siktet for drapsforsøk på en annen kvinne. Både den siktede og den fornærmede kvinnen er i 40-årene, og det skal være en relasjon mellom dem.

Kvinnen ble begjært varetektsfengslet i Hordaland tingrett torsdag, og hun ble fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Dette er en alvorlig sak, sier politiadvokat Eli Valheim etter rettsmøtet.

Hun kan ikke gå inn i detaljer om hendelsesforløpet, men opplyser at det har vært en fysisk konfrontasjon mellom de to kvinnene, som begge er fra Litauen. Den fornærmede kvinnen er i slutten av 40-årene, og konfrontasjonen skal ha funnet sted i hennes bopel.

– Den siktede har vært i avhør i flere timer og det går veldig treigt. I tillegg har vi problemer med å skaffe tolk, sier politiadvokaten.

FIRE UKER: Politiadvokat Eli Valheim peker blant annet på bevis- og unndragelsesfare når hun ber om fire uker varetektsfengsling. Foto: Marit Hommedal/NTB

Erkjenner ikke straffskyld

Kvinnen er fra Litauen, men har bodd i Norge siden 2007. Hun har et ansettelsforhold i Bergen, men aktor mener likevel kvinnen har liten tilknytning til Norge.

Forsvarer Per Magne Christiansen begjærer sin klient løslatt, subsidiært at hun varetektsfengsles i en uke. Han opplyser at kvinnen har det svært tungt.

SAMARBEIDER: Forsvarer Per Magne Christiansen sier kvinnen nekter straffskyld, men samarbeider med politiet. Foto: Vebjørn Barlaup

– Hun erkjenner ikke straffskyld, men er villig til å samarbeide med politiet, sier forsvareren til TV 2.

Ifølge Christiansen har det vært et håndgemeng mellom de to kvinnene, som kjenner til hverandre fra før.

– Det har vært skrevet mye og brukt ord som forsøk på drap, noe hun overhodet ikke kjenner seg igjen i, sier Christiansen.

Den fornærmede kvinnen ble ikke påført livstruende skader, og har blitt avhørt av politiet.

– Alt jeg kan si nå er at hun fremstår som preget, sier bistandsadvokat Silje Søreide.