Kvinne siktet for drap

– Like før klokken 17.30 fikk politiet flere meldinger fra adressen bak oss. Da vi kommer frem, finner vi en mann som er alvorlig skadd og en kvinne vi mener har tilknytning til hendelsen, sier innsatsleder Svend Bjelland.



– Mannen blir erklært død på stedet, legger han til.

INNSATSLEDER: Svend Bjelland orienterer pressen om det mistenkte drapet på Grünerløkka. Foto: Gorm Roseth/TV 2

Kvinnen er pågrepet og siktet for drap.

– Foreløpig jobber vi ut fra en hypotese om at dette er et drap, men bakgrunnen for det, er det for tidlig å si noe om. Og så kan vi ikke låse oss til noe såpass tidlig.

– Vet dere om det var noen vitner til selve hendelsen?

– Det vet jeg faktisk ikke. Vi driver og kartlegger dette nå.

Politiet kjenner foreløpig ikke til hvilken relasjon det er mellom siktede og avdøde, men mener at det er en relasjon.



– Vi vet ikke helt relasjonen foreløpig, vi jobber med å kartlegge det, men det er en form for relasjon uten at vi har detaljene på det. Det er ingenting som tyder på at dette er helt tilfeldig.

Her blir den siktede kvinnen pågrepet

– Vi jobber med å komme i kontakt med eventuelle vitner, og kan av den årsak ikke gå ut med type skader avdøde har, sier operasjonsleder Guro Sandnes.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.25.



Klokken 18.45 sier Sandnes at krimteknikere er på vei til å starte sine undersøkelser.

– De vil holde på en god stund utover. Vi jobber også med å ta avhør, sier hun til TV 2.