Kvinne siktet for drap på mann i Ølensvåg

I SJOKK: Ordføreren i Vindafjord forteller at kommunen er i sjokk etter drapet natt til søndag. Foto: Jostein Viestad / TV 2

Siktede nekter for å ha noe med dødsfallet å gjøre.

Nødsentralen varslet politiet i 04-tiden natt til søndag om at en mann var funnet død på en privat adresse i Ølensvåg i Vindafjord kommune.

Kvinnen som kontaktet nødsentralen, er pågrepet og siktet for drap. Hun er i 40-årene.

Avdøde er en mann i 60-årene.



– Siktede avviser at hun har noe med dødsfallet å gjøre. Vi ønsker ikke å gå ytterligere inn på hennes forklaring. Det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp, sier politiadvokat Christine Kleppa.



POLITIADVOKAT: Politiadvokat Christine Kleppa ved Sør-Vest politidistrikt. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Har gjort flere beslag

Politiet pågrep kvinnen etter at funn på stedet kastet mistanken på henne. Hun var på adressen da politiet ankom avdødes hjem i natt.



– Vi har vurdert at det foreligger skjellig grunn til mistanke. Hva som ligger til grunn for de vurderingene, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på. Det er et samlet bevisbilde, sier Kleppa til TV 2.

– Det er en familiær relasjon mellom kvinnen og avdøde, men utover det ønsker vi ikke å kommentere nærmere om relasjonen, sier Kleppa.



Politiet har sperret av adressen og gjør nå undersøkelser på stedet.

Det er også gjennomført flere vitneavhør.

– Vi har tatt beslag i flere gjenstander på adressen, blant annet noe politiet mistenker kan ha blitt brukt i forbindelse med den straffbare handlingen. Dette er beslag som må gjennomgå nærmere kriminaltekniske undersøkelser, sier Kleppa.



Kommunen i sjokk

Politiet håper å gjennomføre et nytt avhør når siktedes advokat er på plass.

Kleppa forteller at det ennå ikke er tatt stilling til om kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Det er sånne hendelser du bare hører om og ikke tror skal skje i lille Vindafjord, så skjer det her også. Vi er i sjokk, sier ordfører Ole Johan Vierdal (Sp) i Vindafjord til TV 2.

– Det er jo trist for både offer og pårørende. Dette vil nok sette sitt merke på hele kommunen, legger han til.

Advokat Erik Lea er forsvarer for siktede, og på vei til Stavanger for å snakke med sin klient nå. Han har foreløpig ingen kommentar til saken.