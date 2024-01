Kvinne pågrepet i terrorsak

Kvinnen, som har spansk statsborgerskap, har bodd i Norge siden 2014. Hun har både barn og barnebarn her i landet.

– Kvinnen er pågrepet og varetektsfengslet fordi hun er internasjonalt etterlyst av spanske myndigheter som har utstedt en europeisk arrestordre. Hun er begjært overlevert for straffeforfølgning i Spania, sier politiadvokat Marius Kjønnøy Kongsberg ved Oslo politidistrikt til TV 2.

Unndragelsesfare

– Hva er hun siktet for i Spania?

– Kvinnen er siktet for konkret terrorvirksomhet, svarer politiadvokaten.

I forrige uke ble kvinnen i midten av 40-årene varetekstfengslet i fire uker. I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at hun har søkt om norsk statsborgerskap og venter på svar. Retten konkluderte med at vilkårene for utlevering til Spania er oppfylt.

«Etterlysningen knytter seg til alvorlige lovbrudd. Retten legger vekt på at N.N forlot Spania høsten 2023, til tross for at hun var ilagt meldeplikt og pålegg om å oppholde seg der. Dette er konkrete holdepunkter for unndragelsesfare», står det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

– Er det flere personer som er etterlyst i Norge i samme sak?

– I den konkrete etterlysningen er det kun kvinnen som vi har pågrepet som står som etterlyst, sier politiadvokat Marius Kjønnøy Kongsberg.

Anket fengsling

Kvinnen har anket avgjørelsen om fengsling til Borgarting lagmannsrett. Ifølge kvinnens forsvarer har hun det svært tøft i fengsel.

– Hun stiller seg uforstående til anklagene. Det er en vanskelig og belastende situasjon å være i. Nå har vi anket og så får vi se hva utfallet blir, sier advokat Magnus Torfoss til TV 2.

– Kort arrestordre



– Hva mener spanjolene at hun har gjort, helt konkret?

– Arrestordre er ofte korte og generelt formulert så det er vanskelig å imøtegå anklagene. Som norsk forsvarer her i Norge har vi begrenset mulighet til å overprøve det spanske myndigheter hevder hun har gjort, sier kvinnens advokat.

Etter rundene i domstolen er det Oslo statsadvokatembeter som vil ta stilling til en eventuell utlevering til Spania.