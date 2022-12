Kvinne i 50-årene dømt for å ha drept tre gullfisker med klorin

Kvinnen nektet å vedta en bot på 5000 kroner for å ha tatt livet av rundt 40 gullfisker med klorin. Retten var enig med henne i at det ikke kunne bevises at det var mer enn tre fisker i akvariet. Likevel ble hun dømt.

FULLT GJENNOMSLAG: Aktor i saken, Vilde Voll fikk fullt gjennomslag for sin straffepåstand i gullfisksaken. Foto: Olav Wold/TV 2.

Den spesielle saken ble rullet opp for Østre Innlandet Tingrett, tirsdag denne uka.

Kvinnen i 50 årene føler seg uthengt som gullfiskmorder og nektet straffskyld.

– At denne saken går for retten er så dumt at jeg nesten ikke klarer å være saklig, sa hun.

Retten ikke har funnet rettspraksis som gir veiledning for straffeutmålingen, men finner det bevist at kvinnen helte klor i akvariet til en bekjent i fjor sommer.

KUN TRE FISKER: Retten fant det ikke bevist at 40 gullfisker ble drept med klor. Foto: Olav Wold

– Som følge av dette døde minst tre fisk. Kvinnen helte klor i akvariet i den hensikt at fiskene skulle dø. Hun ønsket ved dette å gjengjelde at den bekjente skal ha tatt en ryggsekk som tilhørte henne, skriver retten.

Domstolen mener at kvinnens forklaring om at hun hadde et større pengebeløp i sekken som skulle brukes til matinnkjøp, ikke kan tillegges betydning.

Og viste til Dyrevelferdsloven.

– Etter rettens syn har hun utøvd vold da hun helte klor i vannet for å drepe fiskene. At dette utgjør «vold» må gjelde uavhengig av om fiskene ble utsatt for langvarig påkjenning eller om de døde raskt.

Retten framholder at det er uklart hvor mange fisk det var i akvariet og om fiskene døde raskt eller ikke.

Kvinnen forklarte i retten at politiets tall på ca 40 fisker var feil og at det ikke kunne være mer enn tre.

SKYLD: I retten var aktor Vilde Voll helt klar på at det er grunnlag for bøteleggingen. Foto: Olav T. Hustad Wold

Domstolen la kvinnens forklaring til grunn og viste til billedbevis politiet la fram i retten.

– Ved vurderingen av grovhet må det legge betydelig vekt på at fisk har mindre utviklet sanseapparat enn pattedyr. Etter bevisførselen har retten heller ikke grunnlag for annet enn at fiskene døde forholdsvis raskt og smertefritt av klorforgiftningen, skriver retten.

I dommen avvises kvinnens henvisning til at lov om akvakultur har relevans i saken. Og fastslår at den først og fremst gjelder havbruksnæringen.

– Å ta livet av fisk kan etter rettens syn ikke sammenliknes med inhuman avlivning av pattedyr. Også saker som gjelder «spøkelsesfiske» med teiner eller lakselus på oppdrettsfisk er lite sammenliknbare.

HAR VERN: Retten skriver at fisker har mindre utviklet sanseapparat enn pattedyr. Foto: Olav Wold

Retten viser til en mye omtalt historie fra Elverum for å å vise at det kan reageres med bot som eneste straff for mindre brudd på dyrevelferdsloven.

I den saken ble en mann bøtelagt med 10.000 kroner for å ha avlivet en skjære med rottefelle.

Og faller ned på at 6000 i bot, subsidiært fengsel i seks dager er en riktig straff for gullfiskdrap.

– Vi nøyer oss med å konstatere at boten påtalemyndigheten har foreslått ihvertfall ikke er for streng, skriver retten som om har lagt vekt på at kvinnen er uføretrygdet med svak økonomi.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med den dømte kvinnen - uten å få svar.