Kvinne i 40-årene drept: Mann siktet

Dagen etter at naboer reagerte på skriking og kjefting, fant politiet en kvinne i 40-årene død på adressen.

Politiet i Drammen fikk torsdag formiddag melding om bråk på en adresse i Mjøndalen. Naboer som TV 2 har snakket med, forteller at det var skriking og kjefting der både onsdag kveld og natt til torsdag.

Det var også naboer som varslet politiet.

«Da politiet kom frem, fant de en kvinne i 40-årene, som etter kort tid ble bekreftet død,» opplyser politiet i en pressemelding.

– Da politiet kom frem på stedet, ble det raskt konstatert at det var skjedd et drap. En død kvinne ble funnet og en mann var på stedet og ble pågrepet i leiligheten, sier politiadvokat Ole Jacob Garder til TV 2.

Garder sier at politiet foreløpig ikke har definert et drapsvåpen.

Har en relasjon

– Kan du si noe om omstendighetene?

– Nei, det kan jeg ikke. Det er noe av det etterforskningen skal prøve å bringe klarhet i. Foreløpig kan jeg bare konstatere at det var omstendigheter på stedet som gjorde at politiet var rimelig sikker på at dette var en drapshandling.

Mannen, som også er i 40-årene, var ved 16.30-tiden ennå ikke avhørt.

– Vi vet derfor ikke hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Garder.

Politiet har opplyst at det er en relasjon mellom den døde kvinnen og den drapssiktede mannen, men vil eller kan ikke kommentere hva denne relasjonen er.

– Det er foreløpig litt uklart. Det er også noe av de vi skal prøve å finne ut av gjennom etterforskingen. Men vi har ikke noen opplysninger nå som vi ønsker å gå ut med, sier Garder.

– Har de samme adresse, for eksempel?

– Også litt uklart. Per nå ser det ikke slik ut.

Kjent med bråk

– Har dere tegnet et bilde av situasjonen?

– Nei, absolutt ikke. Nå er vi i en veldig tidlig fase av etterforskningen, hvor vi foretar en grundig åstedsundersøkelse og en rundspørring. Vi er også på jakt etter mulig kameraovervåkning på stedet som også kan være med på å belyse eventuell hendelse, sier Garder.

Politiadvokaten opplyser at politiet er kjent med at det skal ha kommet flere meldinger om bråk fra adressen.

– Vi er kjent med at det har kommet slike meldinger, men hva de består i, er noe etterforskningen skal prøve å bringe klarhet i.

Ennå ikke avhørt

Politiet ankom adressen i Mjøndalen klokken 11.20 torsdag.

– Vi er selvfølgelig interessert i tips. Alt av bevegelser og lyder som folk har sett eller hørt de siste timene og det siste døgnet, er interessant for politiet, sier politiadvokaten til TV 2.

VITNER OM DRAMA: Døren inn til leiligheten der en kvinne i 40 årene ble funnet død Foto: TV 2-tipser

Mannen har fått oppnevnt Bernt Heiberg fra Elden Advokatfirma som forsvarer.

– Vi har snakket med ham. En advokat fra vårt kontor er på vei til Drammen for å prate nærmere med ham, sier den siktede mannens forsvarer til TV 2 i 16-tiden.

– Har han tatt stilling til siktelsen?

– Nei, det har ikke vært noe avhør enda, sier Heiberg.

Politiet hadde ved 17.30-tiden torsdag ennå ikke forespurt om avhør.

– Han sitter og snakker med forsvareren sin i arresten nå i dag. Vi håper å få det til i dag, dersom det er mulig og dersom han er i stand til å la seg avhøre og ønsker det. Hvis ikke, håper vi å få det til i morgen formiddag, sier Garder.

Fengslingsmøtet er berammet til klokken 14 fredag.