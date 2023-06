Kvinne i 40-årene dømt for rasisme

En kvinne er dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for en episode som skjedde ved Nodee Barcode 16. juli i fjor.

27 år gamle Celine Song Mee Nilsen sto i kø utenfor Nodee i Oslo 16. juli i fjor, da hun ble oppmerksom på en kvinnelig gjest som skrek inne på restauranten.

– Hun skriker og skriker i ansiktet til en ansatt, som var av asiatisk opprinnelse, forklarte Song Mee Nilsen i retten.

Selv er hun adoptert fra Sør-Korea.

Situasjonen eskalerte da Nilsen blandet seg inn.

– Da hun sa «dere brakte korona til verden», så ropte jeg «hold kjeft, hvorfor er du så rasistisk?». Hun roper «hold kjeft du a, jævla kineser» og jeg husker bare at hun fortsatte å skrike mot meg, fortalte Nilsen i retten.

ÅSTEDET: Her på Nodee i Barcode i Oslo skjedde hendelsen i fjor. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Ble dratt i bakken

På dette tidspunktet den julikvelden tok hun opp telefonen sin og begynte å filme det som skjedde. Videoen, som du kan se i sladdet versjon ovenfor, ble et sentralt bevis i rettsbehandlingen.

Nilsen ville konfrontere tiltalte om rasismen og fulgte etter henne. Etter en kort stund snudde tiltalte seg og hoppet på henne, dro henne i håret slik at hun gikk i bakken og stod over henne.

Både den ansatte på Nodee og Song Mee Nilsen var fornærmet i saken.

Kvinnen i 40-årene ble tiltalt for fem lovbrudd på totalt tre straffebud; hatefulle ytringer, hensynsløs atferd og vold.

I retten fortalte hun at hun innvandret til Norge fra Irak som barn, og at hun hadde en vanskelig oppvekst som følge av dette. Hun forklarte også at hun følte seg trakassert og forfulgt av Nilsen.

Kvinnen ble likevel dømt på alle punkter og må altså sone 21 dager i fengsel. I tillegg dømmes hun av Oslo tingrett til å betale 280.000 kroner til Nilsen, hvorav 250.000 er erstatning for tapt inntekt og 30.000 er oppreisning.

– Modig

– Det Celine Nilsen gjorde på Nodee i fjor sommer var modig, sier Nilsens advokat Jon Wessel-Aas til TV 2.



Advokat, leder av Den Norske Advokatforening Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Hun var vitne til aggressiv rasisme overfor ansatte på restauranten. Istedenfor å gjøre som de fleste dessverre gjør i slike situasjoner, sto Celine opp for de ansatte og konfronterte kvinnen verbalt. Det fikk sin pris for Celine, da kvinnen vendte rasismen mot Celine og dessuten gikk til fysisk angrep på henne, legger han til.



Han er glad for at politiet og påtalemyndighetene tok denne saken på alvor.

– Med denne dommen sier retten at jo, man skal kunne stå opp mot rasisme når man er vite til det, og rettsvesenet skal beskytte deg mot å selv bli utsatt for rasisme og vold når du tar ditt samfunnsansvar på vegne av andre, slik Celine gjorde. Det er bra, sier Wessel-Aas.