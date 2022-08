Kvinne døde etter ulykke

En kvinne i 50-årene ble alvorlig skadd da hun forrige uke skal ha blitt overkjørt av egen bil i forbindelse med parkering.

Ulykken skjedde på Bærums Verk. Nå er kvinnen bekreftet omkommet.

– Vi kan bekrefte at kvinnen døde av skadene og at nærmeste pårørende er varslet, opplyser avsnittsleder Knut Nandrup ved seksjon for spesiallovgiving i Oslo politidistrikt, til Budstikka.