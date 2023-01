Kvinne ble terrorisert i 25 år – reddet i siste liten

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha utsatt kona og sine barn for omfattende mishandling i en årrekke. En maidag i 2021 gikk det nesten skikkelig galt.

ALVORLIG SAK: Politiet i Oslo har etterforsket den omfattende voldssaken som ble utløst av et drapsforsøk med kniv. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge politiet skal ektemannen regelmessig ha brukt grov vold mot sin egen kone fra 1995 til våren 2021.

Han skal blant annet ha kuttet henne i fingrene med kniv, vridd armen hennes slik at den brakk, brukt en tang til å klemme fingertuppene hennes, brukket nesa hennes, holdt en elektrisk stikksag mot hånda hennes og skamklippet henne.

Ifølge politiet skal ektemannen også ha låst kona ute av boligen deres både sommer og vinter.

En gang måtte hun være på verandaen over natta, og han nektet henne å få et pledd.

Puttet kona i sekk

I påsken i 2021 skal han ha tatt henne med ned i kjelleren og puttet henne i striesekk som han teipet igjen før han slo henne gjentatte ganger med en metallstang.

Deretter lot han henne bli liggende alene i mørket i mange timer.

Ifølge politiet toppet den brutale voldsbruken seg 11. mai i 2021.

I ekteparets hjem i Oslo skal mannen først ha kastet en kniv mot kona. Deretter stakk han henne i magen med en annen kniv.

Hun fikk omfattende skader, og ifølge politiet ville hun blitt drept dersom hun ikke hadde fått livreddende behandling.

Mener barna ble mishandlet

Da kvinnen kom inn på sykehus etter knivangrepet, registrerte legene 26 andre skader på kroppen hennes.

Det var blant annet hevelser, skrap, blåmerker og kuttskader som fremstod å være av både nyere og eldre dato, ifølge tiltalen.

I forbindelse med innleggelsen startet politiet en større etterforskning.

I tillegg til drapsforsøket med kniv, mener påtalemyndigheten at ektemannen har mishandlet kona si i 26 år.

Deres to barn har også blitt utsatt for omfattende vold over flere år, ifølge tiltalen.

Blant annet skal han ha tvunget barna til å hjelpe han med å mishandle moren.

Barna skal også ha blitt slått med jernstang og en stekepanne, i tillegg til å bli klemt med tang.

– Høy strafferamme

Ektemannens forsvarer Nils Christian Nordhus sier til TV 2 at hans klient erkjenner delvis straffskyld for mishandling av ektefellen.

– Det er likevel slik at det er et stort gap mellom tiltalens beskrivelse av det straffbare forhold og hans erkjennelse av hva han har gjort, sier Nordhus.

Klienten hans nekter straffskyld for drapsforsøk og mishandling av de to barna.

FORSVARER: Advokat Nils Christian Nordhus representerer den tiltalte mannen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dette vil bli belyst nærmere i retten, sier han.

Aktor i saken, statsadvokat Aud Gravås, er ordknapp før rettssaken begynner i Oslo tingrett tirsdag morgen.

– Tiltalen gjelder forhold med høy strafferamme, sier hun.

Den fornærmede kona og barna representeres av bistandsadvokatene Halldis Winje og Eitya Rehman.

De ønsker ikke å kommentere saken.

Det er satt av 14 rettsdager til saken.