Kvinne (24) dømt: Hadde sex med gutt på institusjon

En 24 år gammel miljøarbeider erkjenner at hun innledet et hemmelig seksuelt forhold til en 16 år gammel gutt under barnevernets omsorg.

DØMT: Buskerud tingrett har dømt en miljøarbeider til fengsel i ett år og en måned for å ha innledet et seksuelt forhold til en gutt under barnevernets omsorg. Foto: Alf Simensen / NTB

Kvinnen jobbet selv på institusjonen der gutten bodde, viser en fersk dom fra Buskerud tingrett.

I retten sa 24-åringen at hun var fullt klar over at det hun gjorde var straffbart.

Tiltalte forklarte også at hun var «obs» på at den fornærmede gutten bare var 15 år gammel da de først ble kjent.

Første gang de hadde sex, var ifølge begge parter bare noen dager etter at han fylte 16 år og således over den seksuelle lavalderen.

– Jeg må gjennomgå dommen og ta stilling til ankespørsmålet sammen med min klient. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier kvinnens forsvarer, advokat Henriette Willix.

Hadde innsyn i journaler

Kvinnen var 23 år gammel og nyansatt som miljøarbeider på barnevernsinstitusjonen der 16-åringen var plassert under tvang.

Hun hadde innsyn i alle guttens journaler og var derfor fullt klar over hans bakgrunn og utfordringer, samt at han var underlagt tvangstiltak.

Den fornærmede gutten, som nå har blitt 17 år gammel, forklarte i retten at han til å begynne med ikke trivdes på institusjonen, men at det bedret seg da den tiltalte kvinnen ble ansatt.

«Hun var hyggelig å være med og hun lyttet mer enn andre som jobbet der ifølge tiltalte. Hun var også morsom», heter det i dommen.

I løpet av 2021 la 24-åringen til 16-åringen på Snapchat. Hun ba ham også, ifølge hans forklaring, om å laste ned en app som i sanntid viste hvor han befant seg på et kart.

Deretter begynte de to å flørte gjensidig med hverandre, har han forklart.

TV 2 har vært i kontakt med 16-åringens bistandadvokat, Jon Anders Hasle. Han ønsker ikke å kommentere dommen.

Anslår 130 tilfeller

Senere, da gutten hadde permisjon fra institusjonen for å ha samvær med familien sin, inviterte hun ham til et hotellrom i byen der han befant seg.

Institusjonen ligger i en annen by.

«Han tok en dusj og hun lå på senga. Deretter «pulte» de. Han forklarte at det på en måte var planlagt det som skulle skje, men husker ikke helt detaljene», skriver Buskerud tingrett.

Deretter tok det bare noen dager før de møttes igjen, denne gangen da hun var på jobb på institusjonen.

Denne gangen hadde de samleie i en bil tilhørende barnevernet.

«De avtalte at de ikke skulle si det til noen og det var fordi hun ikke ville miste jobben sin», skriver retten.

BISTANDSADVOKAT: Jon Anders Hasle representerer fornærmede. Foto: Marit Hommedal / NTB

Deretter har gutten forklart at de hadde sex nesten hver gang hun var på jobb, i tillegg til at de møttes på fritiden.

Han har anslått at de hadde samleie om lag 130 ganger.

Kvinnen har ikke ønsket å anslå antall ganger de hadde sex, men synes at 130 ganger høres mye ut, ifølge dommen.

Hun erkjenner derimot at det skjedde både inne på institusjonen, i barnevernets biler og på fritiden.

Ville ikke ha sex med mindreårige

Fornærmede har forklart at han ble betatt av den kvinnelige miljøarbeideren.

De to snakket også om at de var kjærester, men ble enige om å ikke fortelle det til noen.

«I dag tenker han at han mente at han elsket henne (som han også skrev), men han tenker hun ikke mente det samme», skriver tingretten og fortsetter:

«Fornærmede følte at hun hadde kontroll på han da hun hele tiden visste hvor han var. Det var også noen ganger han følte seg presset til å prestere.»

Ifølge dommen fikk miljøarbeideren ham også til å drikke en gele som skulle sikre at han fikk ereksjon.

Også kvinnen forklarte i retten at de to hadde et kjæresteforhold. Selv om hun «var fullt klar over at det var straffbart det hun gjorde», så mener hun at hun ikke hadde noe mer kontroll over han enn motsatt.

16-åringen følte at hun kontrollerte ham gjennom appen som viste hvor han befant seg.

Om at hun var «obs» på at han bare var 15 år gammel da de møttes, forklarte hun at hun ikke planla å vente til han var 16 år gammel, men at hun var opptatt av å ikke ha sex med noen mindreårige, ifølge dommen.

«Alvorlig tillitsbrudd»

Under straffutmålingen trekker tingretten frem at den 24 år gamle kvinnen har begått et alvorlig tillitsbrudd.

Retten legger vekt på at barn som er plassert på institusjoner under barnevernet, generelt har stor ballast og ofte en vanskelig bakgrunn.

«Fornærmede var nylig fylt 16 år og plassert på institusjon som skal beskytte han. Begge parter er enige om at det var et form for kjæresteforhold mellom de, men det var skjult», skriver retten og fortsetter:

Retten mener det er en rekke skjerpende forhold i saken, og trekker frem at fornærmede var i en særlig sårbar situasjonen, som kvinnen var helt klar over.

«Hun sa selv i retten at hun hadde full innsikt.»

Retten mener også at hun må omtales som «pådriver» for forholdet, selv om fornærmede har sagt at det var gjensidig.

«Hun var den voksne og den ansatte som skulle ta vare på fornærmede», skriver retten.

I tillegg til fengselsstraffen på ett år og en måned, er hun dømt til å betale 110.000 kroner i oppreisning til fornærmede.