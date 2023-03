Kvelden som endret alt for Vedum: – Som å være veldig full, bare uten gleden

Finansminister og partileder for Senterpartiet (Sp), Trygve Slagsvold Vedum, åpnet landsmøtet til Senterpartiet med å fortelle at han hadde fått den alvorlige sykdommen multippel sklerose – også kjent som MS.

Flere ble sjokkerte da de hørte nyheten. Nå forteller han om hvilke tanker som gikk gjennom hodet hans før han startet talen:

– Jeg har tenkt veldig mye på det – at jeg har lyst til å si det fordi jeg er så glad i å møte folk. I den rollen jeg har så møter man folk som har litt ulike historier. Da jeg gikk opp på scenen var jeg spent, men da hadde jeg tenkt så mye over det, så jeg så litt frem til det, forteller han til God morgen Norge og fortsetter:

– Det var først med talen at jeg startet med min egen historie og sårbarhet, og at vi alle er sårbare – og når vi er sårbare, så er vi avhengige av fellesskapet.

Nå åpner han opp om en dag i 2020, hvor livet ble snudd opp ned.

Fra familiekveld til akutten

For å finne hans første møte med sykdommen må vi spole tre år tilbake i tid – hvor det var en dag han merket at alt ikke var slik det skulle være.

– Den første gangen var det på en fredagskveld med familien, hvor vi skulle se «Harry Potter». Også ble jeg bare mer og mer svimmel, så jeg gikk opp på badet. Da mista jeg balansen og til slutt ble jeg bare liggende på baderomsgulvet, for alt gikk rundt og verden gikk på hodet, forteller han om episoden og fortsetter:

– Jeg ble ekstremt sjøsyk, så jeg ble veldig dårlig. Kona mi kom opp og så at jeg lå der, og jeg endte til slutt opp på akuttmottaket på Hamar. Det var en veldig rar dag, for det var en vanlig fin dag på Stortinget og alt var fint, og det gikk fra familiehygge til at vi endte opp på akuttmottaket, så det…

– Men her og trodde jeg alt skulle gå bra.

SYKDOM: Trygve Slagsvold Vedum på talerstolen under innledningen av Landsmøtet. Vedum fortalte at han har fått MS. Foto: Joakim Halvorsen/NTB

Det var det første møtet med noe som senere skulle bli en lang reise, men det var jo ikke slik at han ble diagnostisert da han satt på sykesenga på akuttmottaket.

Livet fortsetter jo.

– Ja, for jeg tenkte jo at jeg hadde spist noe, og alle vil jo ha en hyggelig forklaring, men så begynte det å gjenta seg flere ganger i løpet av sommeren. Det var ikke så sterkt, men da var det heldigvis slik at helsevesenet sørget for at jeg kom på MR og fikk undersøkelser.

– Da så man på de første bildene at det var fare for at jeg hadde MS. Da var det flere undersøkelser – også fikk jeg bekreftet det.

– Kraftfull beskjed å få

Og mens han ventet på nyhetene, er det jo ikke slik at livet stopper opp. Han reiste til Bergen og da han hadde landet på Flesland fikk han telefonen han har ventet på lenge.

– Jeg så at det var legen som ringte, også sa vedkommende: «Vi tror dessverre at du har en alvorlig sykdom, og at det er MS. Vi er ikke helt sikre, så vi må ta noen flere tester – men vi tror det».

– Det er.... Det kan være en kraftfull beskjed å få, men så vektet jeg veldig ordet «tror», og at de ikke visste helt, forteller han lattermildt.

På den tiden var sykdommen for han svært skummelt – for det var kun noe han hadde hørt om. Men da de hadde lagt på, brukte han ikke tid på å gjøre research.

Han bestemte seg for å vente, rett og slett.

Hva er multippel sklerose? MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes. Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Vanlige startsymptomer er: Synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn

Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt redusert tempo eller utholdenhet

Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet)

Noen opplever svekket gangfunksjon og balanseproblemer

Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner

Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse

"Usynlige symptomer" (MS-relatert utmattelse, smerter, søvnforstyrrelser) som gir begrensninger i det daglige liv og funksjon

Symptomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker

Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode

Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling Kilde: NHI

MS er en sykdom som kan gi alvorlig funksjonssvikt, noe han selv opplevde i største grad.

– Da jeg fikk de anfallene, så kunne jeg rett og slett ikke fungere. Det var jeg bekymret for, for det var på balansenerven – og da går ingenting. Da går bare verden rundt, så det er som å være veldig full, bare uten gleden.

– Det var bare ubehaget, og du blir dårlig på alle måter som du blir når du blir veldig full – så det er veldig, veldig ubehagelig. Så roet det seg ned, også var det problemer med bivirkninger av medisin, så det var en vanskelig start. Men nå har jeg fått en ny medisin og alt er bra.

Har blitt takknemlig

Men siden den gang, har det vært mye prøving og feiling, forteller partilederen.

Men hvis det er én ting han er nå – er det å være takknemlig.

GJENVALGT: Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt som partileder under Senterpartiet-landsmøtet. Foto: Joakim Halvorsen/NTB

– Når man er helt funksjonsfrisk så tenker man ikke over at man er helt frisk, det er bare sånn det er. Hele livet har jeg bare vært frisk, så fikk jeg den runden, også merket jeg hvor lite som skulle til fra at alt er topp – til du har utfordringer.

– Så jeg har blitt mer takknemlig for at jeg ikke merker noe, så nå har jeg ingen utfordringer. Men så har jeg litt mer sårbarhet selvfølgelig, for dette kan jo komme igjen. Men legene tror ikke det, de tror at jeg kan leve helt vanlig og normalt, og være kjempeaktiv.

Ventet før han fortalte døtrene

For Vedum selv har det vært en tøff reise å gå fra de første symptomene til den dagen i dag – men det har ikke bare vært krevende for han, men også for de som venter hjemme. Nemlig hans kone og barn.

TØFT: Partilederen forteller at han ventet med å fortelle om sykdommen til de yngste døtrene. Her med kona, Cathrine Wergland. Foto: Lise Åserud/NTB

– Jeg valgte å vente litt før jeg sa til yngstejentene hva det var, for jeg ville at de skulle erfare at jeg var funksjonsfrisk lenge. De syns det var veldig dramatisk, for foreldre skal jo være det trygge. For eksempel var vi på familierestaurant i Sarpsborg, også merket de at jeg gikk fra å være helt vanlig far, til at jeg ble dårlig.

– Kanskje de som så meg på restauranten den dagen lurte på om jeg var full, for jeg begynte å surre og sjanglet med å komme meg inn i bilen. Men det var selvfølgelig veldig dramatisk for dem, når de rundene stod på.

Han forteller likevel at de nå har opplevd at det har gått bra, så det ikke er noen bekymringer rundt dette lenger.

– Jeg brukte mye tid før jeg sa at det var MS, fordi Google og nettet ikke alltid er en beroligende plass. Og da er det bedre å vise i praksis at ting er fint.