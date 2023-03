Vestland fylkeskommune har skapt store reaksjoner etter at de bestemte seg for å gi to millioner kroner til vestlandsrussen som et prøveprosjekt for at russen kan samles til en tryggere fest.

Men ikke alle er fornøyde med prioriteringen.

– Er det offentlighetens ansvar å legge til rette for fest i mai for russ som skal opp til eksamen? Personlig synes jeg det er skuffende, sa lektor Odd Bendik Melve til TV 2.

Initiativet kommer etter flere uønskede hendelser i forbindelse med russetiden de siste årene, sier fylkesordfører Jon Askeland i Vestland.

UNIKT: TV 2 har sjekket med alle fylkeskommunene i hele landet, men ingen gjør som Vestland. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Derfor kom dette initiativet opp for å se på et prøveprosjekt for å gi en trygg og inkluderende russefeiring, sier han.

– Det har vært en oppfordring fra kunnskapsministeren om å sikre en trygg russefeiring. Vi har kjent på sterk dilemma i denne saken og det har ikke vært lett for oss, men vi prøver dette som et prøveprosjekt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er glad for initiativet fra Vestland fylkeskommune. Hun håper flere fylker går etter.

– Det er veldig bra at Vestland fylkeskommune sammen med russen har kommet med et forslag til hvordan russetiden kan bli trygg og inkluderende. De skal ha ros for å ha tatt det initiativet, sier hun.

FORNØYD: Milliontildelingen til Vestland fylkeskommune er foreløpig bare et prøveprosjekt, men kunnskapsminister Tonje Brenna er fornøyd med prioriteringen. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Men er det riktig prioritering av penger?

– Det er opp til Vestland å vurdere akkurat hvordan de skal gjøre det, men dette høres ut som en fin løsning for alle.

– Jeg mener det er riktig at vi bruker krefter og ressurser på at elevene har det bra. Det er jo hele målet. Jeg håper flere lar seg inspirere av den jobben de gjør i Vestland og ser på hvordan elevene kan få en god feiring.