– Kunne vært komisk og parodisk, men dette er alvor

NEDBEMANNER: Ni av tolv politidistrikt har måtte nedbemanne politiårsverk i 2023. – Dette viser at regjeringen ikke snakker sant, sier høyrepolitiker Sveinung Stensland. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Da regjeringen i mai la fram revidert statsbudsjett, sa de at budsjettet innebar en styrking av politiet.

– Politiet har vært i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er dette viktig og riktig å prioritere, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Men med tre måneder igjen av 2023 er det flere politidistrikter som nå skraper lommeboken.

Flere går i minus, og åtte av tolv politidistrikt sier de lar være å lyse ut ledige stillinger for å spare penger.

IKKE ROBUSTE: Politibetjent Vidar Ramstad i Haugesund sier situasjonen stadig blir mer krevende. – Vi har ikke ressurser nok til å løse oppdrag på en tilfredsstillende måte. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Mange hundre færre

TV 2 har spurt alle politidistriktene om hvor mange politiårsverk de har måttet nedbemanne det siste året på grunn av økonomi.

Ni av tolv politidistrikt har kuttet politistillinger, og over 290 politistillinger er nedbemannet bare i år.

Flere av politidistriktene sier også at dersom de i år skulle hatt budsjettbalanse, hadde de egentlig vært nødt til å nedbemanne enda flere.

Arresterer regjeringen



– Dette kunne både vært komisk og parodisk, men dette er alvor. Regjeringen kan ikke fortsette å si at de bygger opp politiet, når politidistriktene i realiteten må nedbemanne.

Det sier andre nestleder i justiskomiteen, Sveinung Stensland.

BEKYMRET: Sveinung Stensland (H), har sett seg lei av regjeringens påståtte politisatsinger: - Vi kan ende opp med et akuttpoliti, et politi som kun håndterer de alvorligste hendelsene. Det ganger kun de som driver med organisert kriminalitet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Høyres stortingsrepresentant fnyser over retorikken til både regjeringen og justisminister Enger Mehl, når han hører nedbemanningstallene.

– Dette viser med all tydelighet at regjeringen ikke snakker sant, sier Stensland.

– Regjeringen sier de driver med oppbygging av politidistriktene. Dette er det motsatte, og i realiteten en nedbemanning som gjør at det blir færre politifolk der ute til å håndtere det løpende kriminalitetsbildet.

– Hvem snakker hun med?

Politiet er ikke alene om budsjettkrise etter årets sterke prisvekst. Men da justisminister Mehl la fram revidert budsjett var hun tydelig på at hun hadde lyttet til politiet.

– Regjeringen har aldri vært i tvil om at vi var nødt til å legge penger på bordet for å ha god politiberedskap i hele Norge. Vi har lyttet til innspillene som har kommet fra politiet, sa hun i mai.

SLITASJE: Flere politimestere TV 2 har snakket med sier at belastningen på de ansatte er stor - og kanskje for stor. Samtidig fører de økonomiske rammene til tvungen kutt i personell. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg lurer på hvem i politiet ministeren snakker med, for hun kan umulig få de samme innspillene som jeg får. Jeg mener hun har mistet øret til bakken, sier Stensland.

Høyre-politikeren ber regjeringen slutte med prestisjeprosjekter – som åpningen av nye politikontor i distriktet.



– Åpne politikontor ingen vil ha? Dersom regjeringen mener alvor med politisatsingen sin, må de gi politiet nok ressurser, frihet og tydelige oppdrag.

– Nå må ministeren våkne

Justispolitisk talsperson for Frp, Per-Willy Amundsen, sier politiet står i en dyp ressurskrise.

VARSKO: – Politiet roper varsko, men for døve ører. Justisministeren må begynne lytte, for dette er alvor, sier Amundsen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Dette står i sterk kontrast til regjeringens påstander om at de styrker politiet. Dette er en aktiv nedbygging, sier han.

– Politiet er oppgitt, og forteller at de ikke har kapasitet til å etterforske alvorlige saker med kjent gjerningsmann. Mange i politiet vurderer å slutte i jobben. Nå må justisministeren våkne, sier Amundsen.

Krig og prisvekst

– Mange politifolk opplever at de nå har færre kollegaer enn de har behov for. Det har jeg stor forståelse for, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Hun understreker at regjeringen – hele veien – har prioritert politiet høyt.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Emilie Enger Mehl sier hun har forståelse for at mange politifolk er frustrerte og merker arbeidet på kroppen. Men hun mener det ikke er en motsetning i regjeringens ord og handlinger. Foto: Javad Parsa / Scanpix

– Men sammenlignet med i fjor er det nå over 290 færre etterforskere og politibetjenter på gata rundt om i politidistriktene. Er ikke det i realiteten en svekkelse?

– Det er mange som nå har krevende tider som følge av prisvekst. Folk hjemme merker det på lommeboka si, og politiet merker det også, og det er jo noe vi ikke kunne forutse. Russland gikk til krig mot Ukraina. Det har vært høye strømpriser som rammer politiet, sånn som det rammer alle andre, sier Mehl, og fortsetter:

– Dette har det vært viktig for regjeringen å møte med ansvar, og noe vi kommer til å ha med oss når vi skal gjøre prioriteringer i budsjettet for 2024.

FLAKS: – Det er synd at oppdragene våre av og til blir løst på grunn av flask, og ikke fordi vi er godt nok bemannet, sier Vidar Ramstad. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2 Les mer SVEKKET: De ansatte som er igjen, får mer å gjøre. Det bekymrer politimester i Sør-Vest, Hans Vik. – Situasjonen er blitt mer krevende. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2 Les mer UT OVER OPPDRAGET: Vidar Ramstad sier at de stadig får mindre tid til å løse oppdrag og saker. – Publikum vil nok merke at vi ikke kan prioritere å dra ut på alle oppdrag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2 Les mer 20231004 Haugesund: TV 2 fikk være med politiet på patrulje i Haugesund sentrum. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2 Les mer

– Høyre kuttet mer

Kritikken fra Høyre mener hun Høyre selv får stå for.

– Høyre kuttet politiet med nesten 400 millioner i sitt alternative forslag til budsjett. Det ville vært en katastrofal situasjon dersom politiet – i tillegg til denne krevende situasjonen – skulle funnet 400 millioner kroner ekstra å kutte.

– Det er omtrent 350 politifolk.

– Skal lytte til politiet

I onsdagens trontaledebatt på Stortinget var TV 2s avsløring blant temaene. Der ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) spurt om dette er bra nok av partileder Sylvi Listhaug (Frp).

Samtidig trakk hun fram at kriminelle nettverk i Sverige nå etablerer seg i Norge og økende bruk av vold blant unge flere byer.

LAR VÆRE Å SVARE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) unngikk å svare om nedbemanning i politiet under trontaledebatten på Stortinget onsdag. Foto: Terje Pedersen

Støre mener det er viktig å følge med på det som skjer i Sverige. Han påpeker imidlertid at situasjonen er en helt annen i Norge.

– Jeg tror det er fordi vi har lykkes med det gamle begrepet om at vi er tøffe mot kriminaliteten og tøffe mot årsaken til kriminaliteten.

Derfor skal regjeringen sørge for nok politi og innsats mot gjenger, påpekte Støre.

– Vi har knekt gjenger før og vi kommer til å knekke dem igjen. Vi skal lytte til politiet og gi dem ressursene de trenger på en god måte, for å bekjempe kriminalitet.

Mener lokalberedskapen er svekket



Selv sier politiet at nedbemanningen vil få konsekvenser, selv om mange politifolk nå strekker seg langt.

– Publikum vil oppleve at vi bruker lengre tid i saker, er mindre til stede og det vil ta lengre tid før vi kommer, sier stabsleder for virksomhetsstyring i Innlandet, Siri Stai Vesterås.



BEKYMRET: Politimester i Sør-Vest politidistrikt Hans Vik er bekymret over ressurssituasjonen i politiet. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sier han er bekymret over ressurssituasjonen og at prioriteringene han nå må ta, går hardt ut over de ansatte som må forsvare tøffe prioriteringene ovenfor publikum.

– Og det blir mer og mer krevende, sier politimesteren.

– Regjeringen sier de har styrket den lokale beredskapen, er den det?

– Den lokale politiberedskapen knyttet til alvorlige hendelser er ikke svekket, men hvis du spør om den lokale beredskapen, eller den totale beredskapen så blir ikke den styrket av at vi er færre folk.

– Så den er svekket?

– Ja.