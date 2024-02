– Kunne ønske vi slapp denne usikkerheten

VENTETID: Her fra Nasjonalt mottakssenter i Råde mars 2022. Over 70.000 ukrainere har fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse. Foto: Javad Parsa / NTB

Mandag strammet regjeringen ytterligere inn for ukrainske flyktninger, med mål om at færre skal velge Norge framfor nabolandene.

Siden begynnelsen av 2022 har over 70.000 ukrainere fått innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, ifølge UDI.

Det rekordhøye antallet flyktninger skal etter planen returnere til hjemlandet så snart krigen er over, men nå etterlyser flere en debatt om ukrainernes framtid i Norge.

– Kommer til å prege utfallet

Russlands angrepskrig i Ukraina ser nemlig ut til å kunne bli langvarig.

– Myndighetene bør for alvor ta inn over seg at dette også kommer til å prege utfallet for flyktningene. Jeg forventer ikke at Mehl og Brenna har alle svar klare her heller, men jeg mener det er på tide å løfte denne debatten, sier Tobias Drevland Lund, innvandringspolitisk talsperson for Rødt på Stortinget.



LANGVARIG: For snart to år siden invaderte Russland nabolandet Ukraina. Her har en bygning i Kharkiv blitt truffet av missiler 23. januar. Foto: Sergey Bobok / AFP

Ordningen om midlertidig kollektiv beskyttelse er bare brukt to ganger tidligere. Først i forbindelse med masseflukten fra Bosnia tidlig på 90-tallet, og så i forbindelse med flukten fra Kosovo på slutten av 90-tallet.

Etterspillet etter disse fikk vidt forskjellige utfall.

I Kosovo opphørte krigshandlingene raskt, og de fleste flyktningene som var kommet sommeren 1999, reiste hjem igjen samme høst.



Slik var det ikke i Bosnia-Hercegovina.

ETTERLYSER DEBATT: Tobias Drevland Lund sitter på Stortinget for Rødt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Krigen i Bosnia-Hercegovina varte i tre år, og alle bosniere som kom til Norge fikk lov til å bli fordi krigen varte så lenge. Krigen i Ukraina går nå snart inn i sitt tredje år. Vi må for alvor begynne å diskutere hvordan skjebnen til de flere titalls tusen flyktningene skal se ut. Rødt har ikke alle svarene, men vi etterlyser en bredere politisk debatt her, fortsetter Drevland Lund.

– Kunne ønske vi slapp

– Jeg kunne ønske vi slapp denne usikkerheten. Jeg kunne ønske at vi med sikkerhet kunne vite at krigen var slutt neste uke, men det vet vi ikke, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).



For samtidig som krigen pågår, rapporterer stadig flere ukrainere at de ønsker å bli værende i Norge, selv etter at krigen er over.

– Det er et dilemma, både for den enkelte ankomne, men også for kommuner og lokalsamfunn. At du skal tenke både på kort og lang sikt samtidig, sier Brenna.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan den midlertidige situasjonen skaper stor usikkerhet – på flere hold.

Denne usikkerheten har arbeids- og inkluderingsministeren forståelse for.

– Vi vet rett og slett ikke hvor lenge krigen skal vare. Derfor har vi fram til nå hatt en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse, som varer en stund til. Og så er vi rett og slett nødt til å vurdere hva vi skal gjøre videre.

Enn så lenge planlegger regjeringen for å utvide antallet år det er mulig å gi kollektiv beskyttelse fra tre til fem år, og dermed forlenge den usikre perioden.

Diskuteres i EU

Overfor TV 2 opplyser UDI at de nå er i ferd med å sluttføre arbeidet med en vurdering av å etablere en annerledes praksis. Den skal leveres til Justisdepartementet i løpet av denne uken.

En forsker har tidligere advart mot å endre på dagens system.

Norge følger nøye med på hva andre land gjør her, forteller Brenna.

– Norge kan ikke ha en ordning for mottak av flyktninger fra Ukraina som er helt annerledes enn de andre europeiske landene. Og jeg tror veldig mange europeiske land nå vurderer hva vi skal gjøre i fortsettelsen.

– Det er ulike diskusjoner rundt i Europa. I EU diskuterer man alt fra om man skal få opphold basert på at man skal være tilknyttet en arbeidsplass, til å utvide midlertidig beskyttelse, til å bruke asylinstituttet til å gi folk opphold eller ikke.

– Gjelder å ha to tanker

I Norge har vi imidlertid ikke hatt slike diskusjoner, innrømmer Ap-nestlederen.

Tidligere har forskerne bak en fersk omfattende rapport om ukrainske flyktninger blant annet etterlyst en debatt om hvordan situasjonen påvirker de mange tusen ukrainske barna i Norge.

Dette gjør også Rødt-politikeren, som påpeker at også de voksne ukrainerne skaper nye liv her.

– Vi sa allerede i 2022 at det gjelder det å ha to tanker i hodet samtidig: En ting er den konkrete situasjonen her og nå, men vi må også ta inn over oss at dette kanskje ikke blir den midlertidige situasjonen vi har erfart tidligere, sier Drevland Lund.