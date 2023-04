Kunne du tenke deg et eget kystfort med 100 mål tomt?

For 30 millioner kan du sikre deg det som tidligere var et torpedobatteri ved Trondheimsfjorden i Trøndelag.

Det gamle torpedobatteriet ligger ytterst i Trondheimsfjorden med god utsikt over skipsleia i Indre Fosen kommune.

Unikt

Inne i fjellet er det en stor hall brukt til torpedolager og en utskytningsrampe. Ellers vrimler det av ganger, trapper og rom inne i fjellet. Ute er det flere titalls bunkere og skyttergraver.

– Det gjelder å finne den rette kjøperen som ser mulighetene til å utnytte både området og de utsprengte fjellhallene her. Det er virkelig unikt, og vi er nødt til å finne noen som har lyst til å nyttiggjøre seg av den biten, sier Terje Dyrendahl.

SELGERNE: Fra venstre, Vidar Dyrendahl, megler Erik Steen, Terje Dyrendahl og Lasse Sæter. Foto: Frank Lervik / TV2

Terje er en av fire kompiser som i 2003 kjøpte eiendommen av Forsvaret for i underkant av en halv million kroner.

Brukt til bålkos

De kjøpte eiendommen på impuls, men hadde planer om å utvikle den hundre mål store eiendommen til hytteformål. Men slik ble det aldri.

– Vi har brukt området, men da kun til fritidsaktiviteter, rekreasjon og bålkos. Selve bygningene har vi ikke gjort noe som helst med. Nå ser vi for oss at andre kan gjøre seg bedre nytte av eiendommen, sier Vidar Dyrendahl.

Prishopp

Prisen er imidlertid blitt noe høyere enn den var for 20 år siden. Den innleide megleren har satt prisantydningen til 30 millioner kroner.

– Av størrelse, beliggenhet og omfang er dette det mest unike jeg har vært borti, sier Erik Steen, eiendomsmegler i Aktiv eiendomsmegling.

PERISKOP: Eiendomsmegler Erik Steen tester periskopet inne i torpedohallen som viser utsikten over fjorden. Foto: Frank Lervik / TV2

Prisantydningen har han kommet frem til ved å regne på hva tilsvarende bygningsmasse ville kostet å bygge i dag. I tillegg til strandlinjen, kaianlegg og store områder med muligheter for hytteutbygging, hotellvirksomhet eller andre næringsformål.

– Slik den fremstår i dag, er nok dette for spesielt interesserte. Men med alle de mulighetene man har her, samt beliggenheten, burde den være interessant for ekstremt mange, mener megleren.

TORPEDOBATTERI: Dette bildet viser en torpedo som blir skutt ut av anlegget på Sørvikneset. Foto: Forsvaret

Hotell eller datalagring?

Av muligheter han ser for seg nevner Steen både eiendomsutvikling, fiskeoppdrett, datalagring, fritidseiendommer og hotell- og restaurantdrift.

– Hva ville du gjort med eiendommen om du fikk muligheten ?

– Jeg ville nok ha lagd et temahotell, kombinert med en del hytter. Også en restaurant, ala Under på Sørlandet, inne i fjellhallen. Det er et hav av muligheter reiselivsmessig til å utvikle dette området, mener Steen.

HULEMALERIER: Pluto og Hiawata pryder veggen inne i torpedohallen. Kunstneren er ukjent. Foto: Frank Lervik / TV2

Megleren hevder at interessen er stor og at han allerede er i dialog med flere interessenter. Men han ønsker ikke å utdype hvem dette dreier seg om.

Fiske uer fra kaia

For selgerne er det ikke så nøye hvem som kjøper eiendommen. For dem er det viktigste å få gode penger igjen for investeringen de gjorde i 2003.

– Trenger man en usjenert plass på jorda er dette stedet. Du har sola hele dagen og det er fint å bade. Utenfor her er det 600 meter djupt så du kan fiske både lyr og uer fra kaia her, skryter Terje.