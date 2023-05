Flere foreldre er skremt etter at taket i barnas klasserom kollapset utenfor skoletiden.

En gang mellom skoleslutt onsdag og skolestart torsdag, har taket kollapset i klasserommet til 3. trinn på Bøverbru skole i Vestre Toten kommune.

Ødeleggelsene ble oppdaget av renholdspersonalet, forteller kommunens skolesjef, Ivar Michael Jahr.

– Skolen vil være stengt til man har funnet årsak og gått over resten av bygget, så vi vet at det er trygt å være der, sier Jahr til TV 2.

Han priser seg lykkelig over at det ikke skjedde mens det var elever i rommet.

– Det hadde ikke gått bra. Så vi er veldig glad for at det skjedde på det tidspunktet det gjorde.

Oppland Arbeiderblad/Toten Idag omtalte saken først.

– Kunne blitt katastrofe

Per Håkon Granum har en datter i 3. trinn på skolen. Han forteller at datteren var vært preget etter hendelsen.

– Det så mer voldsomt ut enn jeg trodde. Hele sulamitten har falt ned, sier Granum til TV 2.

Han synes det er skummelt å tenke på utfallet dersom taket hadde kollapset med elever i klasserommet.

– Det kunne blitt katastrofe. Det er skremmende, sier han.

Familien bor 100 meter unna skolen, og har også en sønn i 5. trinn.

Datterens klasse var på ekskursjon torsdag, men sønnen og resten av skolen ble sendt hjem.

– Vi måtte kaste oss rundt og kjøre hjem til poden, sier Granum.

Nå håper han det kommer en avklaring på hva som har skjedd.

– Skolen er relativt godt holdt og nyoppusset. Jeg har ingen mistanke om mislighold av vedlikehold eller noe, sier han.

STORE SKADER: Det er store materielle skader i klasserommet, og kunne gått virkelig galt med mennesker til stede. Foto: Vestre Toten kommune

– Sjokkerende

Jonas Engevold sin sønn går også i 3. trinn, og Engevold sier han kjente igjen sønnens klasserom på bildene.

– Det var sjokkerende, for å være helt ærlig, sier Engevold til TV 2.

Selv om det heldigvis endte godt, sier han at det er lett å bli preget av hendelsen.

– Dette kunne ha fått dramatisk utfall, så jeg er kjempeglad for at elevene ikke var på skolen da det skjedde.

Rektor ved skolen, Arne Døving Røstøen, forteller at det har vært en høyst uvanlig arbeidsdag torsdag.

– Det er selvfølgelig skremmende for en del elever. Vi har sendt ut informasjon til foreldre om at det kan ha vært skremmende, og ønsker å ha dialog om det, sier Røstøen til TV 2.

Sjekker andre bygg

Skolesjef Jahr forteller at skolen blir stengt på ubestemt tid, men at det planlegges for undervisning og SFO utendørs og i nærliggende bygg.

Årsaken til kollapsen vil han ikke spekulere i.

– Det har ikke vært noen indikasjoner tidligere, og ingen kjente utfordringer med bygget etter at det ble rehabilitert noen år tilbake, sier han.

– Det virker som det har rast brått, og ikke over tid.

Det er himlingen som har falt ned – altså det innvendige taket.

Jahr forteller at andre kommunale bygg også vil bli undersøkt.