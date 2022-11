Kunder raser mot mobilselskap: – Useriøst

Talkmore skryter av at de er den eneste mobiloperatøren som tilbyr fri bruk av abonnementet i hele Europa, ikke bare i EU og i EØS.

Fra 01. mai i år kunne kundene bruke mobilen akkurat som hjemme også i Serbia, Montenegro, Sveits og hele Tyrkia.

Dette gledet mange nordmenn som bor eller ofte er i Tyrkia. Flere ble fristet og ble Talkmore-kunder. En av dem er Vibecke Jægersen Reigstad (49).

– Jeg er ofte i Tyrkia. Det er fantastisk å bruke nett hele tiden og ringe hjem til Norge uten å bli fattig, sier hun til TV 2.

SKRYTER: Talkmore lokker kunder med denne tjenesten. Foto: Skjermbilde Talkmore.no

Varsler endringer

Bare noen måneder etter varsler mobilselskapet at det blir en slutt på tilbudet.

– Vi har fått for høye kostnader i Europa, og må gjøre noe med det, dessverre. Hele Europa er noe vi har vært glade for å kunne tilby kundene våre privat også, men dessverre ser vi at dette har medført uforsvarlig høye kostnader og vi ser oss nødt til å avslutte denne fordelen, var beskjeden da en kunde tok kontakt med Talkmores Kundesenter.

Endringen vil gjelde fra 16. januar i 2023.

– Jeg synes det er idiotisk at de endrer kort tid etter at de innførte det. Jeg og mange byttet jo over til Talkmore nettopp på grunn av det. Derfor føler jeg meg lurt, sier Reigstad.

Talkmore får kjeft

På flere Facebook-grupper for nordmenn i Tyrkia raser man over denne avgjørelsen. Flere går hardt ut mot Talkmore.

TV 2 har vært i kontakt med mange frustrerte nordmenn.

– Talkmore-selgere henvendte seg direkte til oss som delvis eller bor fast i Tyrkia for å selge abonnement. Det var for godt til å være sant. Så var det slutt etter kort tid. Det er dårlige greier, sier Monica Berentsen (59), som bor delvis i Alanya.

Hun synes tilbudet i utgangspunktet passet henne midt i blinken.

– Ikke bare meg, men også mange andre hev seg på tilbudet og byttet over til Talkmore. De fikk mange kunder nettopp på grunn av dette. Derfor virker det veldig useriøst når går de tilbake på lovnaden, sier hun til TV 2.

– Høye kostnader

Talkmore sier at de i utgangspunktet ville at dette skulle være et langvarig tilbud til kundene sine.

– Vi forutså ikke at vi skulle bli nødt til å trekke det tilbake. Dette er vi lei oss for, skriver konstituert administrerende direktør Andreas Lindal til TV 2.

Han påpeker at dette er et tilbud som kun kommer til et mindretall av deres kunder, og at de håper at kunder har forståelse for at de nå trekker tilbake tilbudet fra mai, altså om fri bruk i de fire landene.

– Vi glade for at vi har kunnet tilby dette unike tilbudet i en periode hvor mange har reist på ferie i disse landene, og håper at de som har benyttet seg av det har satt pris på det.

– Vi håper på forståelse for at vi dessverre ikke kan opprettholde tilbudet etter 16. januar, da det ga uforsvarlig høye kostnader, sier Lindal.

Kundene har kritisert Talkmore for å ha gitt motstridende beskjeder rundt denne avgjørelsen, og at informasjonen rundt dette ikke har vært god nok.

DROPPER TYRKIA: Talkmore-kunder har hatt tilbudet om å bruke mobilen akkurat som hjemme blant annet i Tyrkia. Nå blir det slutt på det. Foto: Mehmet Emin Caliskan/Reuters

– Varslinger er på vei ut i løpet av kort tid. Dessverre kom denne informasjonen ut før vi rakk å sende disse. Vi forholder oss til reglene for varsling som tilsier at kundene skal få informasjon minst 30 dager før endringer i abonnementet trer i kraft, skriver Lindal hos Talkmore.

Kunder har også påpekt at Talkmore-selgere har gått bevisst etter nordmenn som ofte er i Tyrkia - blant annet ved å reklamere for tilbudet i ulike Facebook-grupper.

Lindal sier at deres salgsrutiner ikke inkluderer individuelle poster i nyhetsgrupper.

Tips oss Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste, eller har du tips om andre små og store forbrukersaker? Kontakt vår journalist på renold@tv2.no.

– Det må det i så fall være selgere som har gjort på eget initiativ. I den grad selgere ikke følger retningslinjer, forsøker vi alltid å ta dette opp med den enkelte selger så raskt som mulig, for å sikre det ikke skjer igjen, sier Lindal til TV 2.

Som et plaster på såret for endringene, vil Talkmore sette ned prisene for roaming i flere land, blant annet i Tyrkia, sier Lindal.