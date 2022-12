Kunde fortviler: – Ventet i over ett år

Eirik (50) slo til da det dukket opp et godt Black Friday-tilbud i 2021. Ett år senere har han ennå ikke mottatt varene.

– Det har vært omfattende korrespondanse med selskapet. Men det har bare vært utsettelser hele veien, sier Eirik (50).

Stayclassy-kunden fra Oslo skulle overraske sønnen med en elsparkesykkel i julegave i 2021.

– Det var mye reklame for selskapet. De hadde også gode priser, sier han til TV 2.

Familiefaren ønsker å være anonym, men TV 2 kjenner identiteten hans.

Elsparkesykkel-modellen «ClassyWalk Performance N4» var satt ned kraftig i pris i forbindelse med Black Friday i 2021.

JULEKORT: Sønnen til Eirik fikk dette julekortet tilsendt i posten av Stayclassy. Foto: Privat

– Siden tilbudet var så bra, slo jeg til og kjøpte to sykler. Tanken var at jeg og sønnen skulle dra på tur sammen, sier han.

Flere utsettelser

Kort tid etter får Eirik en beskjed fra selskapet om at varene ikke kommer før jul. Dermed blir det ingen harde pakker under juletreet hos familien.

– Det var jo vinter, så vi kunne ikke bruke sykkelen uansett. Så den utsettelsen var ikke så ille. Stayclassy laget et julekort med bilde av sykkelen han skulle få i gave, slik at sønnen vår kunne se frem til gaven.

På lager

Det ble mars, og vinteren var i ferd med å slippe taket. Da ble leveransen utsatt igjen. Pandemien fikk skylden for utsettelsen.

Eirik blir likevel lovet at når elsparkesykkel-modellen kommer inn på lager - vil den umiddelbart bli sendt til kunden.

Ved tre anledninger legger Eirik merke til at samme modell dukker opp på Stayclassy sine nettsider - der den hevdes å være på lager.

Opplysninger og skjermbilder som kunden har (som TV 2 har sett) viser følgende:

08.august 2022: Performance N4 - 2 på lager.

24.august 2022: Performance N4 - 1 på lager.

15.august 2022: Performance N4 - 18 på lager.

– Jeg tok kontakt med selskapet, og ønsket at de skulle sende meg varene som de lovet.

PÅ LAGER?: Eirik hevder dette viser at Stayclassy hadde varen inne den 24.august 2022. Foto: Skjermbilde Stayclassy.no

Selskapet på sin side hevder at det var feil på deres hjemmesider.

– Skjermbildene viser at produktet i lovlig utgave ikke er på lager. Det ene skjermbildet viser en sykkel som var på lager. Det var snakk om en returvare, som ble korrigert raskt over til B-varebeholdning, skriver daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad, til TV 2.

B-varer er i hovedsak varer som ikke kan selges som ubrukte.

Får aldri varen

Igjen blir det flere utsettelser - og Eirik får aldri varen.

Stayclassy hevder på sin side at de har i et forsøk på å hjelpe kunden tilbudt han dyrere og bedre produkter.

– Dessverre har ikke disse falt i smak, Holstad.

Kunden på sin side hevder at det eneste tilbudet selskapet har gitt er en modell som ikke var lovlig.

Ifølge Statens vegvesen kan ikke en elsparkesykkel være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm.

Kjøretøy som ikke oppfyller kravene er lovlig å selge, men ikke lov å bruke.

Holstad skriver at det aktuelle produktet som ble tilbudt overstiger 120 cm.

– Men den kan leveres med en annen bakskjerm, slik at det ikke er 121,5 cm - men 118 cm, skriver han til TV 2.

TV 2 har bedt Stayclassy dokumentere tilbudene og forslagene til alternative elsparkesykler selskapet har kommet med til Eirik. Men det har vi ikke fått.

Et helt år senere sitter Eirik uten noen sykler.

– All henvendelse har vært mitt initiativ. Jeg tenker dette er et veldig useriøst selskap.

Holdstad skriver til TV 2 at at unntakstilstand i Kina er årsaken.

– Etter snart tre år med koronavirus holder Kina på sin null-covid-strategi. Dette har medført at dette aktuelle produktet har blitt forsinket. Det er selvfølgelig sterkt beklagelig, og vi deler frustrasjonen sammen med kunden, skriver han.

VIL ORDNE OPP: Thomas Holstad, daglig leder i Stayclassy, sier han ønsker å ordne opp med Eirik. Foto: Nils Ragnar Løvhaug

Mange klager

Forbrukerrådet sier saken til Eirik ikke er unik, og sier at dette en type problem de tidligere har sett med akkurat dette firmaet.

De opplyser at de har mottatt rundt 250 henvendelse om Stayclassy hittil i år. I fjor mottok de nesten 200 henvendelser.

Ifølge Forbrukerrådet handler svært mange av klagene om leveringsproblemer, utilgjengelige kundeservice og manglende tilbakebetaling.

Også Forbrukertilsynet har over en lengre periode mottatt flere klager.

Tidligere i desember vedtok Forbrukertilsynet at firmaet ilegges en millionbot for brudd på markedsføringsloven.

– Rett til å heve kjøpet

Forbrukerrådet har fått innblikk i saken til Eirik, og sier behandling av kunden er helt urimelig.

– Kunden venter svært lenge. Dette er et eksempel på at man ikke bør legge julegavehandelen til Stayclassy, sier juridisk seniorrådgiver, Thomas Iversen.

Ifølge Iversen har kunden rett til å heve kjøpet på grunn av forsinkelsen, noe som betyr at kunden har rett på pengene sine tilbake.

MISFORNØYDE KUNDER: Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet, sier at de har opplevd klagestorm mot Stayclassy de siste årene. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Her virker det som Stayclassy ikke er i stand til å levere varene, og da bør kunden kreve pengene tilbake, sier han til TV 2.

Eirik er tydelig på hva han ønsker av Stayclassy.

– Mine forventninger er at de leverer det det koster å kjøpe en tilsvarende vare som de har solgt meg, eller kompenserer det det koster å kjøpe tilsvarende vare, sier han.

Ifølge Iversen har kunden også rett på mellomlegget, etter forbrukerkjøpsloven, hvis kunden kjøper en ny sparkesykkel av tilsvarende type et annet sted.

– Kostnadene for ny sparkesykkel må være forsvarlige samt at dekningstransaksjonen må skje relativt raskt etter kjøpet heves, sier Iversen.

Og legger til:

– Dersom forbrukeren ikke ønsker å kjøpe et nytt produkt kan en abstrakt prisforskjell benyttes når differansen skal regnes ut. Forbrukeren har i slike tilfeller rett på erstatning for differansen mellom hevingsoppgjøret og vanlig markedspris på hevingstidspunktet for tilsvarende sparkesykkel.

Ønsker dialog

Etter at TV 2 var i kontakt med Stayclassy har selskapet prøvd å ringe Eirik, og sier at de ønsker å hjelpe kunden med alle tilgjengelig midler fra deres side.

– Vi strekker oss gjerne langt utover forbrukerkjøpsloven for å gjøre våre kunder fornøyde. Men kunden svarer oss ikke, vi er avhengig av dialog, skriver Holstad til TV 2.

Eirik står på sitt krav om dekningsbeløp, og ønsker all kommunikasjon skriftlig.