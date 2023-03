Kun seks Ap-lag i hennes eget fylke vil åpent støtte Stensengs gjenvalg

Av alle 45 lokallagene i Innlandet Arbeiderparti er det svært få som vil gå åpent ut og støtte at partisekretær Kjersti Stenseng bør gjenvelges. Ni Ap-lag sier rett ut at de vil bytte ut hele eller deler av Ap-ledelsen.

I Stensengs egen hjemkommune, Nord-Fron, sier Arbeiderpartiets lokallagsleder dette på spørsmål fra TV 2 om hvem han mener bør sitte i partiledelsen etter landsmøtet:

– Dette valget skal skje på landsmøtet, og jeg vil ikke være med på å foregripe begivenhetenes gang, sier leder Bjørn Ulekleiv til TV 2.

Stenseng har vært partisekretær siden 2015, og blir med sine åtte år den tredje lengstsittende partisekretæren i Ap siden krigen.

TV 2 har vært i kontakt med alle lokallagslederne i Innlandet Ap for å kartlegge hvilken støtte partisekretær Stenseng har for sitt ønske om å bli gjenvalgt på Aps landsmøte første helgen i mai.

Flere vil fjerne Stenseng

TV 2 har stilt følgende spørsmål til de 45 lokallagslederne: «Bør det skje endringer i partiledelsen, og i så fall hvilke endringer ønsker du?»

Ni Ap-lag eller lokallagslederne deres sier rett ut at de ønsker å bytte ut hele eller deler av partiledelsen på landsmøtet.

Disse er fra Ap-lagene i Løten, Østre Toten, Rendalen, Vestre Slidre, Sel, Hamar, Ringebu, Gausdal og Alvdal.

Fra før av har Hamar, Ringebu og Rendalen Ap gått ut med krav om at det må skje utskiftninger i Ap-ledelsen.

– Stenseng bør byttes ut

De peker på Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran.

– De bør byttes ut. Resten av dagens toppledelse bør også vurdere sin stilling. Dagens ledelse mangler kontakt med folks utfordringer i det daglige liv. Tiltak tar for lang tid. Når støtteordningen iverksettes, er det ofte for sent for noen, sier tidligere ordfører og leder Johnny Hagen i Alvdal Ap.

– Gausdal Ap mener det må gjøres endringer. Stenseng bør byttes ut. Vi ønsker ikke Hadia Tajik inn som nestleder. Usikre på om Skjæran bør byttes. Personlig mener jeg Støre bør byttes ut, skriver leder Roar Steinslien i Gausdal Ap til TV 2.

– Med dagens oppslutning mener Sel Ap det er helt naturlig at lederroller diskuteres. Vi støtter forslag om at nestleder Skjæran og partisekretær Stenseng sine roller vurderes, skriver leder Nils Kvehaugen i Sel Ap.

ALLE VIL FORTSETTE: Partileder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran på et landsstyremøte i Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen

– Det er signalisert behov for fornyelse også fra partilederen, og vi støtter dette. I et demokrati er det slik at ingen har monopol på posisjoner, sier leder Knut Arne Søsveen i Løten Ap, og legger til:

– Politikk er et lagspill. Jeg forventer at de som sier ja til valgkomiteen har større interesse for partiet og landet, enn sitt eget jeg, sier Søsveen.

– Jeg mener det bør skje endringer, men dette er nå opp til vurdering i valgkomiteen og videre avgjørelse i landsmøtet, sier leder Guri Bråthen i Østre Toten Ap.

– Vi mener det trengs en endring, men har ikke drøftet hva endringen bør være med partiet. Dette må tas opp på medlemsmøte, sier leder Ragnhild Sundheim i Vestre Slidre Ap.

– Jeg personlig er enig med ordfører om at noe må gjøres med partiledelsen. Meningsmålingene er dramatiske nå og da må det gjøres grep, sier leder Frode Myrvang i Ringebu Ap.

Ordføreren Arne Fossmo i samme kommune sa før helgen at han vil bytte Skjæran og Stenseng ut av partiledelsen.

Flere skal diskutere utskiftninger

Mange av Ap-lokallagene i Innlandet sier til TV 2 at de denne og neste uke vil diskutere om de også vil be om utskiftninger i partiledelsen.

Flere viser til uttalelsene fra partileder Jonas Gahr Støre på TV 2 i helgen, som ønsket en åpen debatt om partiledelsen velkommen.

NESTLEDERKANDIDATER: Kunnskapsminister Tonje Brenna (til venstre) og stortingsrepresentant Hadia Tajik er begge nestlederkandidater. Her sammen med valgkomiteens leder, LO-leder Peggy Hessen Følsvik (nummer to fra høyre). Foto: Privat

– Det er veldig sunt at det er en diskusjon om hva vi gjør. Vi må tåle at det er en diskusjon om utskiftninger i ledelsen. Det er bra, sier leder Anne Hagenborg i Søndre Land Ap.

Andre igjen vil vente på at valgkomiteen legger frem sin innstilling før de tar stilling.

– Kongsvinger Ap avventer forslag fra valgkomiteen og tar stilling til dette når innstillingen foreligger, sier leder Stian Sønsterud i Kongsvinger Ap.

Stenseng: Vil ikke kommentere

Partisekretær Kjersti Stenseng deltok tirsdag på Aps ordførerkonferanse i Oslo sentrum, og ville ikke kommentere direkte på kravene fra tillitsvalgte i eget fylke som ber henne gå av.

– Dette skal valgkomiteen ta hånd om. Det er slik at det er debatt om sentralstyret og partiledelsen frem til landsmøtet og jeg er trygg på at valgkomiteen kommer til å gjøre en bra jobb.

– Hva synes du om at stadig flere tar til ordet for å bytte ut deg?

– Jeg har ingen kommentarer til diskusjonen om personer. Jeg er her for å konsentrere meg om politikk og valgkamp, så skal valgkomiteen gjøre den jobben.

– Hva tenker du om støtten du har i eget fylke?

– Jeg tror at du, Lars Joakim Skarvøy, er mye mer opptatt av persondiskusjoner i Arbeiderpartiet enn det jeg er. Jeg er helt trygg på at valgkomiteen gjør den jobben de skal. Vi har en demokratisk prosess i partiet vårt og den skal få pågå i fred, sier Stenseng.

Seks støtter Stenseng

Av de 45 lokallagene er det også seks partilag som ønsker at Kjersti Stenseng og resten av dagens partiledelse skal få fortsette.

– Jeg ønsker å beholde dagens partiledelse, men få inn en ny nestleder. Om det skal være Hadia Tajik eller Tonje Brenna, er ikke så viktig, men jeg synes begge bør få plass i ledelsen, sier leder Bjørn Ola Aukrust i Lom Ap.

– Min mening er at vi skal beholde nåværende ledelse i Ap og at Tonje Brenna kommer inn som ny nestleder, skriver leder Stig Erlend Banken i Skjåk Ap.