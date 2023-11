– Kun et tidsspørsmål før det vil føre til tap av menneskeliv

VERST I VEST: Siden målet om to politifolk per tusen innbygger ble nådd i 2020, har pilene pekt i feil retning. I Vest og Sør-Vest politidistrikt er det verst. – Vi er blitt veldig sårbare, sier politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er ingen god følelse å ta den telefonen.

Klokka fire, natt til forrige søndag, får politiet melding om en utagerende og voldelig mann som går rabiat i Solund kommune.

Men med en utrykkingstid på over to og en halv time måtte politiet selv ringe andre nødetater for å raskere få kontroll på situasjonen.

– Jobber du i ambulanse eller i det lokale brannvesenet, burde du få slippe å slåss for å få kontroll på en farlig person. Det er politiets jobb, sier politioverbetjent Ole Kristoffer Tveiten.

BEKYMRET: Knut Inge Hordvik er innsatsleder i et av områdene med landets laveste politidekning. Hver vakt må han prioritere hvem som får hjelp av politiet og hvem som ikke får det. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Vil føre til tap av liv

Hendelsen er ikke uvanlig. For det blir stadig lenger mellom politipatruljene – både i by og land.

– Vi er blitt veldig sårbare. Konsekvensen av å bli færre er at vi bruker lengre tid på å nå frem til folk som virkelig trenger oss, sier Tveiten.

Han er politioverbetjent i Nordhordland i Vest politidistrikt, et av områdene i landet med lavest politidekning.

– En dag vil det føre til tap av menneskeliv fordi vi ikke rakk frem i tide. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer her hos oss.

MÅ BE OM HJELP: Støtt og stadig må politiet selv be om hjelp - fra ambulanse eller brannvesenet - til å løse oppdrag. – Beredskapen er uansvarlig, sier politioverbetjent Tveiten. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Løftebrudd

Stikk i strid med Senterpartiets egne løfter har det er blitt færre politifolk på justisminister Emilie Enger Mehls vakt.

Gjennom en rekke saker har TV 2 fortalt om den svært pressede situasjonen i Politi-Norge. Ni av tolv politidistrikt må nedbemanne og flere politimestere har ytret at de er bekymret.

STADIG FÆRRE: Politiets nedbemanning har gått hardest ut over politiet i Sør-Norge. Foto: Frode Hoff / TV 2

Politidirektoratet erkjenner også at politiet nå sliter med å balansere kravene, og at oppklaringsprosenten synker i takt med nedbemanningen.

Men politikernes tverrpolitiske målsetting svinner også hen.



To per tusen

Siden tidlig 2000-tallet har det vært bred politisk enighet om at det skal være to politiårsverk per tusen innbygger. Målet ble først nådd i slutten av 2020, under borgerlig regjering.

KAKE: Sigve Bolstad feiret at målet om «to per tusen» ble nådd november 2020. Den gang var han leder for Politiets Fellesforbund. I dag er han justisministerens statssekretær i en tid hvor det stadig blir færre politifolk. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Selv om målet den gang ble nådd nasjonalt, er det i dag bare fire politidistrikt som har en politidekning på to per tusen.

Og siden målet ble nådd har pilene pekt i feil retning i alle distrikt.

– Følelse av avmakt

Verst er det i Sør-Vest og Vest politidistrikt, som per innbygger har færrest politifolk i landet. Begge politidistriktene har i år måttet nedbemanne på grunn av trang økonomi.

– Det er en følelse av avmakt, at du som politi ikke klare å levere i tjenesten, sier Martin Kjelby, leder i Politiets Fellesforbund Vest.

Han forteller om stor frustrasjon i rekkene, og at mange i politiet – både ledere og ansatte – nå river seg i håret.

BELASTET: Politiet blir færre folk, men får flere oppgaver. Martin Kjelby, leder i PF Vest, forteller at arbeidsbelastningen gjenspeiler et høyt sykefravær. – Folk er slitne. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det er helt åpenbart blitt vanskeligere å få vaktlistene til å gå opp. Både på patrulje og på etterforskning. Og det har ikke blitt færre straffesaker av den grunn, sier Kjelby.

Vil ansette nesten 500

Skal landets 12 politidistrikt nå «to per tusen»-målet, mangler det i dag nesten 1700 politifolk.

– Det har blitt 255 færre politifolk i politidistriktene under denne regjeringen enn for to år siden. Den utviklingen vil vi snu, sier justispolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stenstad.

I sitt alternative budsjett, som i sin helhet legges frem på torsdag, setter Høyre av 400 millioner friske midler til politiet.

SVEKKET: Det hjelper ikke at budsjettene er større. Det vi må måle på er hvor mange politifolk som er ute i jobb, sier Sveinung Stensland i Høyre. Foto: Robert Reinlund / TV 2

For mens behovet for flere politifolk sjeldent har vært større, står flere hundre politifolk arbeidsledig.

– I vårt budsjett setter vi av penger til å ansette alle de 462 politifolkene som står uten jobb i løpet av 2024, sier Stensland.

Langtidsplan

Han er bekymret for utviklingen og trekker spesielt frem kutt i politiets forebyggende arbeid.

– Vi har folkevekst, store flyktningstrømmer og krig i Europa. Da burde man styrke politiet og ikke svekke det, slik regjeringen nå gjør, sier Stensland.

MANGLER FOLK: Skulle Vest politidistrikt nådd målet om to politifolk per tusen innbygger hadde de manglet over 250 folk. På landsbasis er tallet 1700. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Høyre vil også skrote regjeringens planer om å gjenåpne ti politikontor – kontor politiet selv ikke ville ha – og lage en langtidsplan for politiet i likhet med Forsvaret.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl, men får beskjed om at hun viser til tidligere svar.



Spørsmål til justisministeren Det er blitt flere hundre færre politifolk ute i distriktene på din vakt. POD varsler like utsikter for 2024. Er justisministeren trygg på at bemanningsnivået i Politi-Norge, med færre folk og flere oppgaver, er forsvarlig? Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar. TV 2 finner ingen tidligere svar fra Mehl om hun mener nivået er forsvarlig. Politiet sier de har fått flere oppgaver, men mindre ressurser. De spør hva justisministeren mener politiet skal gjøre mindre av? Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar. TV 2 finner ingen tidligere svar fra Mehl om hun mener politiet skal gjøre mindre av. Så til løftene Sp har gitt. En mnd. før Stortingsvalget lovet Sp at politibemanningen skal økes til 2 politifolk per 1000 innbygger også i det enkelte politidistriktet. Er ikke dette et løftebrudd? Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar. TV 2 har verken stilt spørsmålet før eller fått svar. Høyre mener regjeringen har svekket politiet, og viser til at det er blitt færre politi på din vakt. Svar fra departementet: Dette har vi svart på tidligere og vi viser til tidligere svar. Her svarer Mehl på Høyres påstand om et svekket politi.

Under én politi

I omegnskommunene til Bergen er politidekningen blant de dårligste i landet.

– Hos oss er tallet 0,9. Altså under én politi per tusen innbygger, sier politioverbetjent Tveiten.

HASTER: Politioverbetjent Tveiten mener myndighetene må være mer lydhør. – Det henger ikke sammen å kutte i politiet mens arbeidsbelastningen blir mangedoblet. Det må bevilges mer penger, og det haster. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han forteller at de verken rekker frem i tide eller har tid til å etterforske saker som er viktige for folk.

– Med så lang utrykkingstid får hendelser pågå i lang tid før politiet kommer frem. Bemanningen er på et absolutt bunnivå, og jeg vil si den er uforsvarlig, sier han.