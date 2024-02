Kun detaljer gjenstår: Dette kan avgjøre Frosta-legens skjebne

FROSTA: Den tidligere kommuneoverlegen i Frosta er siktet for ulike former for seksuallovbrudd mot 154 kvinner. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

To rapporter fra eksterne eksperter er det eneste som gjenstår før påtalemyndigheten avgjør om Frosta-legen skal tiltales.

Det opplyser etterforskningsleder Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

Gjennom høsten har politiet brukt mye tid på å gå gjennom omtrent 6000 timer med video fra behandlingsrommet til den siktede kommuneoverlegen.

– Nå er vi ferdige med det arbeidet. Vi har skrevet objektive rapporter om akkurat hva man ser på videoene, slik at retten får muligheten til å bruke rapporter heller enn å spille av video når vi kommer til en eventuell rettssak, sier Guldseth.

154 fornærmede kvinner

I november ble det kjent at den tidligere kommuneoverlegen i Frosta var siktet for 39 voldtekter.

Samtidig henla politiet 47 saker som gjaldt seksuelt krenkende atferd ved at pasienter hadde blitt filmet uten å vite om det. Årsaken var at sakene var foreldet.

RANSAKET: Politiet fant flere harddisker merket med årstall hjemme hos den tidligere kommuneoverlegen. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Totalt 154 kvinner har status som fornærmet i saker der kommunelegen er siktet for ulike former for seksuallovbrudd.

Overgrepsanklagene stammer fra slutten av 1990-tallet og frem til i dag, altså en periode på omkring 25 år. Hjemme hos den tidligere legen har politiet funnet harddisker merket med årstall, der den siste er fra 2021.

Kommunelegen nekter straffskyld i samtlige saker.

– Politiet må gjerne mene at de er ferdige med etterforskningen, men vi venter fortsatt på to sakkyndige rapporter, sier legens forsvarer, advokat Erlend Hjulstad Nilsen.

FORSVARER: Advokat Erlend Hjulstad Nilsen forsvarer den tidligere kommuneoverlegen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Forventer dere at dette vil ta lang tid?

– Det er vanskelig å spå per nå, sier forsvareren til TV 2.

Advokaten ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer til denne artikkelen.

Kan bli rettssak til høsten

Nylig ble det kjent at Trøndelag tingrett har forhåndsberammet en rettssak. Den vil kunne vare fra 5. november 2024 til 14. mars 2025.

Det er vanlig at retten forhåndsberammer saker når politiet er i sluttfasen av store etterforskninger som vil kunne føre til lange rettssaker. Det betyr ikke nødvendigvis at det vil bli tatt ut en tiltale, så saken kan fortsatt henlegges.

– Vi håper å sende vår innstilling til statsadvokaten før sommeren, sier etterforskningsleder Guldseth til TV 2.



Årsaken til at saken ikke kan oversendes allerede nå, er at politiet fremdeles venter på to rapporter fra rettsoppnevnte sakkyndige i saken.

ETTERFORSKER: Eivind Guldseth i Trøndelag politidistrikt leder etterforskningen mot Frosta-legen. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Den ene er en såkalt personundersøkelse, der to sakkyndige blant annet vurderer den siktedes farlighet og en eventuell gjentakelsesfare for nye alvorlige lovbrudd. Denne skal snart være ferdig.

Den andre sakkyndigrapporten de venter på, er en vurdering av behandlingen legen har gitt til sine pasienter.

– De sakkyndige skal vurdere om det er gjort medisinsk adekvate undersøkelser. Hvis undersøkelsene er adekvate, er det ikke en straffbar handling. Hvis han har gått utover legegjerningen, kan det være straffbart, forklarer Guldseth.