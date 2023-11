Kun 4 av nesten 400 nyutdannede politifolk fikk fast jobb

– Det gir liten mening at nyutdannet politi må vente lenge for å starte opp, når behovene er store.

Det sier assisterende rektor ved Politihøgskolen (PHS), Kjell Eirik Mortensen.

Kun fire av de nesten 400 politifolkene som var ferdig utdannet i vår, 2023-kullet, har fått fast jobb.

Hele seks av ti står helt uten arbeid.



– Den lave jobbandelen er bekymringsfull, og krevende for de det angår og for fremtidig rekruttering. Spesielt fordi signalene fra politidistriktene er at de også fremover må nedjustere bemanningen, sier Mortensen.

Bestillingsverk

Det er regjeringen som til enhver tid bestemmer studenttallet på Politihøgskolen, og dermed er hver eneste utdannet politi et politisk bestillingsverk.

Mellom 2018 og 2020 ble antall studieplasser redusert fra 720 til 400. Kullene som går ut nå er derfor relativt «små».

2022: Disse studentene ble uteksaminert i fjor. Rundt 80 prosent av dem er nå i jobb. Kullet som ble ferdig utdannet i år, er i en langt mer krevende situasjon. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

Likevel står historisk mange nå uten fast arbeid.

Selv om ansvaret for å ansette ligger hos politietaten, ansetter politiet etter føringer og rammer som blir gitt i statsbudsjettene.

Utdannes til ledighet

Politistudent Alexander Stokkedal går nå sisteåret på politiutdanningen og er leder i Politiets Fellesforbund, Politistudentene.

– Akkurat nå så går politistudentene rundt på skolen med høye skuldre og lave hoder, forteller han.

Stokkeland sier han og medstudentene har jobbet hardt for å komme inn på utdanningen og vært gjennom flere krevende opptak.

– Det er utrolig mye frustrasjon blant studentene. Mange føler på at vi blir utdannet ut i arbeidsledighet, sier han.

SVENSKE TILSTANDER: Alexander Stokkedal, leder for Politistudentene, frykter at Norge på sikt ikke klarer å fylle opp studieplassene på Politihøgskolen, om de dårlige fremtidsutsiktene for jobb fortsetter. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Han understreker at studentene visste det kunne ta litt tid før de fikk fast jobb, men at fremtidsutsiktene nå for vikariat også er mørke.

Politistudentene har nå en tydelig melding til justisminister Emilie Enger Mehl.

– Vi forventer at når opptaket til politiet er bestemt fra politisk hold, må vi kunne forvente at det foreligger en klar plan på hvordan de faktisk skal få oss ut i jobb, sier Stokkeland.

– En god investering

Regjeringen har flere ganger brukt økning i studieplasser som argument for at de «styrker politiet».

– For å sikre et godt og velfungerende lokalt politi i hele landet, må vi ha nok utdannet politi, sa justis- og beredskapsministeren Emilie Enger Mehl (Sp) i oktober.

«SATSER»: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier de i årets forslag til statsbudsjett satser på politiet. Her holdt hun tale til politistudentene i Oslo som ble uteksaminert i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / Scanpix

– Vi setter av penger til å videreføre de 100 nye studieplassene på Politihøgskolen. Det er en god investering i fremtidens politi.

Samtidig viser en kartlegging TV 2 har gjort at ni av tolv politidistrikt i år måtte nedbemanne.

I sin nyeste tertialrapport skriver også Politidirektoratet at det vil bli enda færre politifolk i etaten neste år på grunn av budsjett.

De advarer videre om at den reduserte bemanningen allerede påvirker kapasiteten og vil ramme sikkerheten over tid.

«Det vil medføre økt stress og arbeidsbelastning på den enkelte ansatte som igjen leder til slitne og utbrente arbeidstakere» skriver de.

Ingen løsninger

Justisminister Emilie Enger Mehl har tidligere sagt at det er et tydelig mål for henne at flere politistudenter skal få seg jobb.

– Det er jo derfor vi har utdannet dem, sa hun til TV 2 i oktober.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til justisministeren, blant annet om hvordan hun har tenkt å nå det tydelige målet sitt, og om det er forsvarlig av regjeringen å øke studenttallet, når politiet ikke har råd til å ansette dem.

MÅL: Tidligere leder i Politiets Fellesforbund og nåværende statssekretær Sigve Bolstad, sier det er viktig å få flere i jobb fremover og at de trenger flere politifolk. Hvordan han skal få de ut i jobb, svarer han derimot ikke på. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Spørsmålene ble stilt til Enger Mehl, men det er statssekretær Sigve Bolstad som svarer. Også han understreker at det er deres klare mål å få studentene i jobb.

– Derfor har vi prioritert politiet, men vi opplever som i andre deler av samfunnet, at prisveksten rammer politiet særlig hardt, skriver han i en e-post.

Er det forsvarlig?

På spørsmål om Politihøgskolen mente det var forsvarlig av politikerne å øke opptaket på utdanningen, i en tid hvor etaten ikke har råd til å ansette politifolk, svarer assisterende rektor at de var positive til å øke opptaket fra 400 til 500 studenter høsten 2022.

– Vi håper at man heller finner en løsning for å få flere nyutdannede raskere i jobb, fremfor å redusere opptaket, sier Mortensen.



FORSVARLIGE OPPTAK? Assisterende rektor ved PHS, Kjell Eirik Mortensen, sier de kommer med løpende innspill til justisdepartementet, men at de ikke kan gå i detalj på dette. Foto: Didrik Linnerud Arnesen / PHS

Han peker på at samfunnsutvikling og kriminalitetsbildet, sammen med den sikkerhetspolitiske situasjonen, er argumenter for at bemanningen i politiet bør prioriteres.

– Så får vi, sammen med resten av etaten, avvente statsbudsjettet, som er til behandling i Stortinget, sier Mortensen.

Beordret til Oslo

Flere har reagert på den stadige mer pressede situasjonen i politiet; blant annet har lokallagsledere i Politiets Fellesforbund sådd tvil om Enger Mehl er rett leder for politiet.

Ifølge en undersøkelse Politiforum gjennomførte tidligere i høst svarte nesten seks av ti politiansatte at de hadde vurdert å slutte i politiet i løpet av de to siste årene.

FLERE VIL SLUTTE: Stadig flere politifolk rapporterer at de ønsker å slutte på grunn av dårlige arbeidsforhold. Samtidig går studenter rett ut i ledighet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig forteller flere politidistrikter at de nå må la være å ansette i ledige stillinger, og at vaktplanene er fulle av hull.

Forrige uke ble 44 politibetjenter fra hele landet beordret til Oslo politidistrikt for å hjelpe hovedstadspolitiet med å løse sine pålagte oppgaver, etter at den sikkerhetspolitiske situasjonen hadde pålagt distriktet en rekke nye oppgaver.

Samtidig går flere hundre politifolk uten jobb.