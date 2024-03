Kulturministeren om Amundsen: – Ikke oppløftende

– 8. mars er en dag vi skal feire de seirene vi har fått. Det er også en kampdag, for det gjenstår mye.

Det sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) til TV 2 fredag kveld.

Hun mener innlegget som Frp-politiker og leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, publiserte natt til fredag, ikke hører hjemme på kvinnedagen.

– Det er ikke oppløftende. Vi trenger ikke denne typen innlegg på en så viktig dag som dette, sier statsråden.

Hun kaller også innlegget polariserende.

Slettet innlegget

I det nå slettede Facebook-innlegget, skrev stortingspolitiker Amundsen om kvinnedagen.

«Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.», het det blant annet.

SLETTET: Dette innlegget ble postet, og så slettet fra Amundsen sin Facebook-konto. Innlegget er gjengitt flere steder, her fra X/Twitter.

Amundsen sa til Dagbladet at innlegget ikke er noe han ville skrevet i dag.

– Det hører ikke hjemme på en Facebook-side til en politiker. Det er et språk som ikke er greit, sa han fredag.

TV 2 har fredag kveld vært i kontakt med Amundsen. Han viser til uttalelsene han har gitt til Dagbladet.

– Ikke formidlende

Han sa også at han hadde drukket for mye whisky.

– Alkohol er ingen formildende omstendighet, så vidt meg bekjent. Det må han ta ansvar for selv, sier Jaffery.

Hun er glad for at han beklaget språkbruken, og mener han selv må forklare hva han faktisk mener om kvinnedagen.

– Jeg er glad for at jeg kjenner mange i Frp som er enig med meg. Han må forklare selv om han mener dette.

Statsråden understreker at dagen er viktig, både for kvinner og menn.

– Dette er et eksempel på hvor viktig det er at vi faktisk løfter armen og fanen, og markerer denne dagen. Dessverre ser vi at det er tilbakesteg, sier hun og legger til:

– Som likestillingsminister er jeg opptatt av at det gjenstår mange kamper. Jeg er opptatt av at de fleste norske politikere er opptatt av å kjempe sammen på denne dagen, uavhengig av politisk ståsted.

– Verst tenkelige tidspunkt

Fredag kveld tok Frp-leder Sylvi Listhaug sterk avstand fra Amundsens innlegg.

– Jeg er veldig skuffet over denne oppførselen. Det er ikke akseptabelt for våre politikere å oppføre seg slik i sosiale medier, sier hun til TV 2.

Politisk kommentator i Vårt Land, Emil Erstad mener det er helt riktig av Frp-lederen.

– Hun har ikke annet valg enn å gå hardt ut å fordømme dette, sier han.

FORKLARER: Kommentator i Vårt Land Emil Erstad. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han viser til at Frp gjør det bra på meningsmålingene.

I TV 2s siste måling går partiet mest fram.

– Disse uttalelsene kommer på verst tenkelig tidspunkt for Sylvi Listhaug, rent strategisk, sier Erstad.

Han peker også på at Amundsen kom med kraftige uttalelser om muslimer torsdag.

– Per-Willy Amundsen er ingen hvem som helst i norsk politikk. Han må tenke nøye gjennom hva som er på sosiale medier, som alle andre.

Erstad mener whisky-unnskyldningen er for billig.

– Ingen kan skylde på noen ting når det kommer sånne uttalelser. Det må han ta ansvar for.