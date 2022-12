Kulene haglet i nabolaget – frikjent for andre gang

I april 2020 barket to kriminelle grupper sammen i et boligstrøk i Skien. Etter fire runder i retten beskriver advokaten til en av de tiltalte både hendelsesforløpet og rettergangen som et «fullstendig kaos».

Først ble han dømt i tingretten.

Så ble han frikjent under dissens i lagmannsretten.

Så opphevet Høyesterett frikjennelsen.

Torsdag i forrige uke ble han på nytt frikjent av lagmannsretten.

Denne gangen var frifinnelsen for drapsforsøk enstemmig.

– Det kunne fint ligget en sånn krittegning i gården her, sier Frank Jensen.

NABO: De tre barna til Frank Jensen var hjemme da seks menn plutselig havnet i en voldsom skuddveksling i oppkjørselen hans. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han eier huset der det brutale gjengopprøret tilfeldigvis fant sted.

Narkotikahandelen

Det er 12. april 2020, og nøyaktig en måned siden regjeringen har stengt ned nær sagt hele samfunnet på grunn av koronavirusets innmarsj.

Stengte grenser og krav om hjemmekontor skaper ikke bare hodebry for utelivsbransjen og andre næringslivsledere.

Også i de kriminelle miljøene er det krise.

I april 2020 blir det meldt om cannabistørke og femdoblede priser på gata i Oslo.

En nå 39 år gammel oslomann ser derfor sitt snitt til å tjene gode penger når han får mulighet til å kjøpe et parti cannabis i Skien.

Han setter seg derfor i bilen og kjører fra Oslo.

Den 12. april blir pengene overlevert i et bilverksted i Skien sentrum.

39-åringen kjører så tilbake til Oslo.

Avtalen er at han skal få narkotikaen påfølgende dag.

Ble lurt

Det viser seg derimot at selgeren, en 34-åring fra Skien, ikke har noen intensjoner om å overlevere noe parti med cannabis.

39-åringen skjønner raskt at han har blitt lurt.

Bindeleddet mellom de to er en kamerat av oslomannen, som nylig har sonet i samme fengsel som selgeren fra Skien. Sistnevnte sonet en dom for drapsforsøk da de to ble kjent.

ÅSTEDET: I ettertid av skuddvekslingen har politiet analysert både vinkler, avstander og retninger på åstedet. Foto: Politiet

Dagen etter at 39-åringen betalte for narkotikaen, får han ikke lenger kontakt med 34-åringen i Skien.

Derfor tar han med seg en annen kamerat og kjører fra Oslo på nytt.

Den 13. april møter 39-åringen selgerens bror på jernbanestasjonen i Skien.

Under dette møtet skal 39-åringen ha vært svært sint.

Ifølge lagmannsretten truet han selgerens bror med pistol og krevde å få møte 34-åringen som nettopp hadde lurt ham.

Dette møtet ble aldri noe av, men på vei fra jernbanestasjonen kjørte de to partene tilfeldigvis forbi hverandre i en rundkjøring i Skien sentrum.

Da skal 39-åringen ha vist frem og viftet med våpenet sitt mot skiensmannen, før han returnerte til Oslo atter en gang.

Kjørte fem mann fra Oslo

Den 15. april, altså tre dager etter bløffeavtalen, har 39-åringen fått nok.

Nå har han leid to biler og fått fire menn til å bli med han tilbake til Skien for det som skal bli hans tredje tur til grenlandsbyen samme uke.

De ifører seg skuddsikre vester og har med håndvåpen.

VÅPEN: Gjerningsmennene hadde med seg disse tre pistolene fra Oslo. Foto: Politiet

Først oppsøker de verkstedet der pengene ble overlevert tre dager i forveien. Der treffer de ingen.

De to bilene kjører så hjem til selgerens bror.

Huset hans ligger innerst i en blindvei i et rolig boligstrøk i Skien sentrum.

Mens tre av gjerningsmennene går ut for å ringe på døren, blir 39-åringen værende i bilen han sitter som fører av.

På tomgang står han vendt med fronten ut av den trange gata, slik at han sperrer innkjørselen til det aktuelle huset.

Den femte gjerningsmannen sitter i den andre bilen, som står parkert mellom to nabohus litt lenger opp i veien.

HYLSE: Da gjerningsmennene dro fra stedet lå det minst 13 hylser igjen på bakken. Foto: Politiet

Det er kona til selgerens bror som åpner døren. De tre mennene forteller at de er der for å snakke med mannen hennes om et bilsalg.

Lagmannsretten har derimot lagt til grunn at mannen i huset umiddelbart skjønner at dette ikke dreier seg om et bilsalg.

Han bevæpner seg med både kniv og batong i det han går ut for å prate med oslogjengen.

– Fullstendig kaos

Lagmannsretten beskriver så hendelsesforløpet videre:

«Konfrontasjonen utenfor ble avbrutt ved at de hørte skudd, og samtlige løp sørover i den retningen de oppfattet at det ble skutt fra.»

Mens oslogjengen og 34-åringens bror står på baksiden av huset innerst i veien, kommer hovedmannen i skiensgjengen kjørende innover blindgata.

Han stopper omtrent syv meter foran 39-åringens bil. Sistnevnte går så ut og avfyrer det første skuddet mot selgerens Mercedes.

– Da ble det fart i skøytene oppe på politikammeret der, sier Frank Jensen, som eier huset der det hele fant sted.

Etter at det første skuddet er avfyrt søker 39-åringen dekning bak en husvegg. Skiensmannen avfyrer så to skudd i 39-åringens retning.

Deretter strekker 39-åringen armen sin rundt hushjørnet og avfyrer tre skudd ned i panseret på skiensmannens Mercedes.

Nå har også de fra konfrontasjonen med selgerens bror lenger ned i veien kommet til stedet. En av de som kommer løpende begynner også å skyte.

Ett av skuddene hans treffer midt i frontruta på 34-åringens Mercedes.

FRONTRUTA: Dette skuddet traff om lag en meter unna mannen som stod ved siden av bilen. Foto: Politiet

Totalt blir det avfyrt minst 13 skudd på kryss og tvers i oppkjørselen.

– Det er jo bare Guds under at dette gikk som det gikk, sier nabo Frank Jensen.

Da skuddene falt var alle de tre barna hans hjemme. 12-åringen hadde hjemmeskole og satt å gjorde lekser.

– Rene bingotilstander

I forrige uke ble 39-åringen frifunnet for drapsforsøk for andre gang. Det betyr at alle de tre som var tiltalt for drapsforsøk, nå er frifunnet for dette.

Istedenfor er de dømt for grove trusler og grov ulovlig bevæpning på offentlig sted, til straffer på mellom ett og et halvt år og tre år og ni måneder i fengsel.

39-åringens forsvarer, advokat Gøran Møller Christiansen, mener at politiet fra dag én har sett seg blinde på sjokkeffekten hele episoden ga.

– Man fikk rene bingotilstander i domstolen, sier Christiansen og fortsetter:

FORSVARER: Advokat Gøran Møller Christiansen forsvarte 39-åringen mot anklagene fra politiet Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– De valgte å ta ut tiltale på at dette var ment å drepe, når realiteten var at dette var villmannsskyting der formålet var å skremme den andre grupperingen unna.

TV 2 har forelagt kritikken for politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt. Han mener at politiet ikke ble skremt, og påpeker at også statsadvokaten har vært inne og vurdert bevisene.

13 SKUDD: Politiet konkluderte med at det var avfyrt minst 13 skudd fra tre av de involverte. Foto: Politiet

– Vi har hele tiden ment at det var riktig å tiltalte tre av dem for drapsforsøk, så har retten kommet til et annet resultat og dømt for grove trusler isteden, sier Kostveit.

Nå er det ikke flere ankemuligheter, så saken er dermed rettskraftig avgjort.

– Det tar vi til etterretning, sier politiinspektøren.

– Får skaffe seg kruttlapp

Advokat Christiansen mener hele saken kunne vært avgjort i februar i fjor, dersom ikke politiet hadde hatt det han mener er tunnelsyn.

– Det er fort gjort å få tunnelsyn når det kommer bevæpna grupperinger inn i et boligområde og begynner å skyte på hverandre, men man er nødt til å vurdere tekniske bevis, sier han og fortsetter:

– Det har ikke påtalemyndigheten gjort i denne saken.

Politiinspektør Kostveit er uenig. Han sier at politiet hele tiden har hevdet at skuddene ikke ble løsnet med hensikt om å drepe noen.

AKTOR: Politiinspektør Odd Skei Kostveit prosederte saken for påtalemyndigheten i retten. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Men vi har også hevdet at selv om ikke det var hensikten så var det en nærliggende konsekvens som kunne rammes av forsettet, en annen form for skyldvurdering som kunne gitt domfellelse for drapsforsøk, sier Kostveit.

Nabo Frank Jensen synes derimot at alle de seks involverte har sluppet for billig unna.

– Hadde de vært langt oppe på Hardangervidda så hadde jeg gitt blankt faen i hva de ble dømt for, men her er det jo fare for tredjepart, sier han og legger til:

– Hvis det ikke er for å drepe, hvorfor faen har du det da? Da får du heller skaffe deg kruttlapp-pistol, sier han.