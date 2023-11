Kuldesjokk? Nei, men det kan bli kaldt på ballene

– Når det er kaldt og minusgrader, huet ut av lemmen, kaffen er klar og solen skinner, det blir ikke bedre. Da koser jeg meg, sier Christian Schelver.

Med to lag på overkroppen, en lue på toppen og en kaffe i hånden, titter 56-åringen frem når TV 2 banker på. Gradestokken for Oslo og Aker Brygge, hvor han har ankret opp for vinteren, viser rundt sju kuldegrader.

Ifølge værtjenesten Storm føles det som minus 13.

– Jeg skaffet denne båten i mai, da det var sommer og fint. Så skjønte jeg det at denne båten er en fransk båt, det er en sommerbåt. Du skal ikke bo i den om vinteren. Folk jeg snakket med, de sa: «Du må aldri finne på det». Men jeg er en sta jævel, så jeg tenkte at jo, det går fint, forteller Schelver.

FLØRT: Skuten til Schelver, til venstre i bildet, heter flørt. Ankret opp ved Aker brygge flørter båtens tynne lag med glassfiber, med vinteren utenfor. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Mer eller mindre

Tirsdag formiddag ble det satt kulderekord i Trondheim. Gradestokken viste 18,8 minusgrader. Den forrige rekorden, på minus 18,7 grader, ble satt i 1879.

– Været er allerede satt for resten av uken, kan du si.

Ordene tilhører vakthavende meteorolog ved StormGeo, Ina Ynnesdal.

Hun forteller at akkurat nå er det et høytrykk nord for landet, et lavtrykk sør for landet, og at Norge blir liggende i et nordøstlig vindfelt med kald vind fra Russland.

– Vil det være kaldt hele uken?



– Ja, mer eller mindre. Temperaturene vil variere litt, med tanke på skydekke gjennom natten. Er det klarvær vil det bli kaldere, mens er det mer skyer vil det bli mildere, forteller Ynnesdal.

– Det kan nesten bli for varmt

Da må det være kaldt å bo i båt, tenkte TV 2s reporter, som for ordens skyld bor i blokk. Muligens godt tenkt, men:

– Det høres ut som dere vil at jeg skal si at det er kjempekaldt, men det tror jeg ikke dere får meg til å si.

Ikledd en ullgenser en skipper verdig, har Egil Gundersen tatt med TV 2 under dekk på sin seilbåt, rett bortenfor båten til Schelver.

Svaret gir han med et smil, etter å ha blitt konfrontert med at det er meldt nokså kaldt fremover.

HER VAR DET GODT OG VARMT: Hjemme hos Egil, i rommet som fungerer som kjøkken, stue og spiseplass, kan noen og enhver tine kalde kne, selv uten en klassisk kamin. Foto: Sverre Saabye / TV 2

For to år siden solgte han huset, etter drøye 60 år på land, og kjøpte skuta «Rambler».

Valget beskriver han som det beste han har tatt, og det er ikke kaldt i båten (!).

– Nei, det er ikke det. Det er dieselvarmer og noen elektriske ovner som holder det varmt. Det kan nesten bli for varmt. Jeg må slå av og til for det blir for varmt, forteller Gundersen og legger til at ved hjelp av disse virkemidlene, tar det ikke mange minutter om morgenen før han er oppe i 24–25 varmegrader.

– Fryser på nøttene

Etter litt prat under dekk og en lengre innføring i båtens varmesystemer, serveres grobunn for et halmstrå:

– Er det noen av naboene som har klagd over at det er kaldt?

– Ikke alle tåler kulde like mye. Det er en 20 fots seilbåt her borte, hvor det bor en kar. Jeg tror ikke det er så veldig varmt borte hos ham, uttrykker Gundersen.

Den båten, i alle fall en på samme størrelse, heter Flørt og tilhører Schelver.

– Er det kaldt hos deg?

– Den båten her er så liten at det skal ingenting til for å varme den opp. Det er bare ti knebøy for meg, så er det rene badstuvarmen her inne, svarer 56-åringen med et smil.

Med en panelovn på 400 watt, en matte med varmekabler på gulvet og isolasjon på båtens ytre, klager ikke Schelver over temperaturen i båten. Men ett sted er det kaldt, vedgår han.

– Her sånn er det en optimistisk møbelsnekker, som tidligere visstnok hadde den båten her, forteller Schelver og peker før han fortsetter:

– Han har innredet bad. Der er det toalett. Der er det ikke varme. Så det minner meg om gamle dager, utedass. Der fryser man på nøttene.

RULL'N UT: Bak Schelver, på skutas dekk, finner vi noe av forklaringen på hvorfor han ikke skjelver om bord på båten. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Vil bli kalde

Selv om det for denne gang er «bevist» at det ikke er kaldt å bo i båt når gradestokken kryper nedover, vil det bli kaldt en rekke steder i landet i tiden fremover.

– De typiske stedene som er kalde, vil bli kalde. Det er indre fjellstrøk på Østlandet, inn mot vidda og indre strøk av Nordland. Der kan det bli ned mot minus 30 grader, hvis det er lite skyer om natten, forteller meteorolog Ynnesdal.

I hovedtrekk vil temperaturene i nord, sør, øst og vest variere fra rundt minus to grader til rundt minus tolv grader.

Varmest kan det faktisk bli på sjøen, forteller meteorologen, uten å sikte til Gundersen og Schelver på Aker Brygge.

– Det er mye minus i hele landet. Det er kanskje ett og annet fyr langs kysten som kan komme på plussiden.