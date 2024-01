Kulde og snøkaos råder – én bransje er overrasket

BEGRAVD: Foreløpig har snøvær ført til færre skademeldinger enn man skulle tro, ifølge If. Så er det kanskje også vanskelig å melde inn skader på en bil hvis du ikke ser den. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Mye har handlet om vær denne uken. Store deler av Sørlandet har vasset i snø, og i Kautokeino har det vært godt under 40 minusgrader.

Den varslede sprengkulda denne helgen blir imidlertid kanskje ikke så sprengkald som først ventet alle steder, i alle fall ikke i hovedstaden.

Likevel er det mer enn kaldt nok til at man kan oppleve frosne rør over store deler av landet.

Men selv om det har rast fra takene på Sørlandet, har det ifølge kommunikasjonssjef Sigmund Clementz ikke blitt det store raset av skademeldinger inn til forsikringsselskapene.

FLINKE: Sigmund Clementz i If tror nordmenn er flinke til å forberede seg på ruskevær. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det har vært langt færre skader enn det man skulle tro ut fra mediebildene, sier han.

– Kaos og bal

Clementz legger til at de har fått inn flere skademeldinger enn vanlig, men at mye er det han betegner som «småskader».

– Dette er typisk skader på enkle overbygg over terrasser, sportsboder og drivhus. Disse har ofte en ganske spinkel konstruksjon, og tåler store snømengder dårlig.

SYNKESKADER: Noen båter på Sørlandet har ifølge Clementz blitt så nedtynget i snø at de har sunket og fått skader. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Samtidig understreker Clementz at det ikke er noe nytt at det kan bli ruskevær i Norge, og at dette er noe vi må finne oss i.

– Mitt inntrykk er at folk ofte er flinke på å forberede seg på værtyper som kommer med jevne mellomrom, om det så er flere ganger i året eller én gang hvert femte år. De har liksom vært borti det før, sier han.

– Det blir mye kaos og bal mens det står på, og ikke en hverdag som vanlig, men det blir håndtert.

Venter «betydelig pågang»

Hos Gjensidige er det ifølge kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad registrert 60 frostskader siden nyttår. Samtidig venter de «betydelig pågang» de neste dagene.

I tillegg har det kommet inn «noen titalls» snøtyngdesaker.

ØKNING: Bjarne Rysstad og Gjensidige venter på skademeldinger fra hytteeiere på Sørlandet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Men også her forventer vi en betydelig økning fremover, ikke minst når det gjelder hytter på Sørlandet, sier Rysstad, som legger til at det er for tidlig å si noe om hva skadene vil koste.

Værforholdene har også skapt problemer for bilister. Ifølge Rysstad har Gjensidige registrert 2000 skademeldinger i trafikken siden nyttår, der halvparten gjelder bilister som har hatt behov for veihjelp.

– Mange bilister har startvansker i kulda, og det har vært mange ulike typer kollisjoner og utforkjøringer. Det har vært et hundretalls påkjørsler bakfra, en ulykke som er typisk på glatte veier.

Klar oppfordring

Kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik i Tryg tror man kan takke kommunenes krisehåndtering for at det ikke har blitt flere skader på biler.



– Skoler er stengt og folk er anbefalt å ikke kjøre dersom man kan unngå det, og vi har derfor ikke fått så mange henvendelser som man kanskje kunne se for seg, sier han.

Kjørsvik peker samtidig på at det fortsatt ligger store snømengder flere steder, og at skader som foreløpig ikke har vært synlige kan bli avdekket når den blir fjernet eller smelter.

– Vi oppfordrer sterkt til å måke snø av taket, både på boliger, terrasser, drivhus og andre småbygg som kan bli skadet eller kollapse på grunn av snømengdene.

– I tillegg frykter vi frostskader som følge av ekstremkulden som nå har truffet deler av landet.