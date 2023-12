Kuha fant barn i snøhaug: – Et julemirakel

Politiet hadde nesten gitt opp letingen etter et forsvunnet barn lille julaften. Da kom politihunden Kuha til unnsetning.

Et barn i barneskolealder forsvant i 19-tiden lørdag kveld i Korpilahti, som ligger midt i indre Finland.



Rundt klokken 22 lokal tid ble politiet varslet, og en storstilt leteaksjon ble satt til verks.

Da hadde foreldrene allerede vært ute og lett i flere timer, skriver den finske politihundforeningen Poliisikoirayhdistys på sin Facebook-side.

Ingen spor

Stadig fallende snø og en måkebil hadde fjernet alle sporene etter barnet, og politiet visste dermed ikke hvor de skulle begynne letingen.

Mesteparten av politipatruljene ble satt til å søke i Korpilahti sentrum.

Samtidig begynte en hundepatrulje å lete i nærheten av huset til det savnede barnet, ved hjelp av den belgiske fårehunden Kuha.

I enden av nabolaget var det en stor snøhaug som måkebilen hadde laget.

– Hundepatruljen sjekket haugen nøye. Ettersom Kuha ikke reagerte på noe, og haugen var for stor til å sjekke for hånd, bestemte patruljen seg for å søke i terrenget i nærheten, skriver den finske politihundforeningen.

– Nektet å gå videre

Da hundepatruljen hadde søkt i om lag én time uten hell, begynte de ferden tilbake til politibilen.

De passerte den tidligere nevnte snøhaugen, som Kuha sniffet en gang til for sikkerhets skyld.

– Plutselig frøs Kuha på stedet, og nektet å gå videre, skriver den finske politihundforeningen.

Hunden begynte å grave aktivt i snøhaugen, frem til det etter hvert dukket opp en skosåle.

Alle politibetjentene i området tilkalt for å hjelpe til med gravingen. Til slutt ble det avdekket et ansikt fra snøen.

– Barnet var bevisstløst, men var etter hvert i stand til å snakke da ambulansen kom frem, skiver foreningen.

Veltrent politihund

Det viste seg nemlig at barnet hadde gravd en snøhule, frem en ny last med snø fra måkebilen fikk hulen til å kollapse.

Heldigvis var det en liten luftlomme i snøen, ifølge politihundforeningen.

– Ingen har lyst til å tenke seg hva som ville ha skjedd dersom barnet ikke hadde blitt funnet så raskt, skriver de.

Foreningen omtaler leteaksjonen som «et julemirakel».

– Hundetreneren har brukt hundrevis av timer på å trene Kuha, og det å lykkes i et oppdrag som dette er den beste belønningen man kan få, skriver de.