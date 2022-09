Ku satt bom fast: – Utrolig latterlig

En uheldig ku klarte å få hodet fast i et tre onsdag kveld, noe som førte til at det lokale brannvesenet så seg nødt til å rykke ut.

Det tok tre timer før brannmannskapet i Hampshire og Isle of Wight klarte å få kua løs fra den store trestammen, ifølge Sky News.

I etterkant la det britiske brannvesenet ut et innlegg på Twitter, hvor de beskrev hendelsen og la ved to bilder – et foran og et bak.

– Utrolig latterlig! Brannvesenet ble tilkalt for å redde denne kua som hadde fått hodet sitt fast i et tre i Chilbolton! Mannskapet jobbet med å fjerne dyret fra treet i går kveld, står det i innlegget.

BOM FAST: Slik så det ut da det lokale brannvesenet kom til stedet for å redde kua. Foto: HIFRS / Twitter.

Redningsarbeidet ble utført sammen med dyrevernarbeidere fra Winchester’s animal rescue.

– Dyreredningsmannskapet fra Winchester jobbet for å frigjøre kua ved å forstørre hullet og rikke på dyrets hode til det løsnet fra treet, sa Mark Compton, en talsperson for brannvesenet, til avisen.