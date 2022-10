Ku-prosjektet kan ha mye å si for klimaet: – Dette monner

På melkegården til Torunn og Hans Petter Aurstad på Jessheim foregår det et forskingsprosjekt på metanutslipp fra kyr. Ved å tilsette et stoff i foret kan man redusere utslippene av metan fra kua.

INNBLANDING. Bonde Hans Petter Aurstad med fortilsetningen som skal bidra til mindre metan-utslipp fra husdyra. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Før sommeren blandet vi rød-alger i foret, nå holder vi på med et syntetisk stoff som kalles Bovaer. Og så måler vi hvor mye metan som kua slipper ut, forteller bonde Hans Petter Aurstad.

I samarbeid med Tine er de i sluttfasen av forsøket. Utenlandske målinger tyder på at de kan redusere metan-utslippene fra dyrene med 30 prosent.

Første gang

Landbruket har som målsetting å kutte 5 millioner tonn CO2 innen 2030. Metan står for størstedelen utslippene i landbruket. Så hvis dette prosjektet er vellykket og hvis fôrtilsetningen kan gis til alle drøvtyggende husdyr i Norge kan man kutte nesten 1 million tonn CO2-ekvivalenter.

Doktorgrads-stipendiat Kim Viggo Weiby fra Tine leder forsøket. Han forteller at tilsetningsstoffet blokkerer produksjonen av metan i vomma på kua.

– Vi tester nå ut dette for første gang i Norge. Om et par uker vet vi om det virker, om vi får samme resultat som vi har sett i utlandet. Der har man fått en reduksjon på 30 prosent i utåndingen fra kua. Nesten alle metanutslipp fra kyr, 95 prosent, kommer fra munnen, forteller han til TV 2.

Beregninger viser, ifølge Weiby, at prisen på fôrtilsetningen kan bety 10 øre mer per liter melk. Men dette er foreløpig usikre tall. Han regner med at dette kan innføres i løpet av 2024 hvis forsøkene hos bonden på Jessheim er vellykket.

Ekte klimapolitikk

Både klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og Mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) fikk omvisning og informasjon om prosjektet fredag 14 oktober. De mener dette er et svært viktig og spennende prosjekt.

– Dette monner. Dette er ekte klimapolitikk, sier klimaministeren.

– Å redusere metanutslippene er enormt viktig. Metan har 25 ganger kraftigere klimaeffekt enn CO2. En reduksjon her får virkning på klimaet i våre dager. Derfor er det så viktig at det forskes på dette, forteller Barth Eide. Og han får støtte av regjeringskollega Sandra Borch.

– Dette er kjempeviktig. Det er en del av arbeidet med å få ned utslippene i landbruket. Og jeg er veldig glad for at vi har fremoverlente bønder som vil være med på dette forsøket, sier hun til TV 2.

INSPISERER. Sandra Borch, landbruksminister og Espen Barth Eide, klimaminister, på inspeksjon på gården der forsøket med metan-reduksjon foregår. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Vil bidra

Bonde Torunn Aurstad forteller at de har 15 av de 60 melkekyrne med i forsøket. På gården produserer de 500 tonn melk i året. Og det er viktig at fôrtilsetningen ikke forstyrrer verken produksjonen eller dyra.

– Vi ønsker å bidra, vi vil gjerne at bøndene tar sin del av ansvaret for å redusere klimautslippene. Vi håper at vår deltakelse i dette prosjektet kan gjøre det lettere for andre bønder, når og hvis fôrtilsetningen blir anbefalt brukt i Norge, sier Torunn Aurstad.

Det er melkeprodusenten Tine som står for forsøket i samarbeid med produsentene av tilsetningsstoffet.