Ku-drama i Valdres: – En dyretragedie

På en kjøretur i Valdres ble Line Lauritzen vitne til en tragedie hun sent vil glemme.

Torsdag ettermiddag kjørte Line Lauritzen sammen med mannen sin oppover Begnadalen i Valdres.

Da hun la merke til en dame som stod og så utover elva, reagerte hun umiddelbart.

– Jeg sa stopp her er det noe som skjer, og gjennom vegetasjonen så vi kua i vannet, sier Lauritzen.

Damen tok deretter kontakt med henne. Hun gråt, sa hun var helt forfjamset og hadde prøvd å komme i kontakt med bonden.

– Kua virket så redd og strevde for å komme seg opp fra vannet.

Flere kyr kom til

Lauritzen ville bidra. Hun og mannen kjørte til første hus og banket på døren. De spurte om hjelp til å kontakte bonden og om å be ham komme.

Hun, mannen og damen ventet på bonden, som sa han skulle samle redningsfolk og var på vei.

– Så kom det flere kyr, hvor en av dem holdt på å falle i vannet. Da sa jeg til mannen min at dette går ikke bra, sier Lauritzen.

REDNINGSAKSJON: Etter hvert kom flere kyr ned elven hvor en i flokken hadde havnet i elva. Foto: Line Lauritzen

De tok igjen kontakt med bonden, som da sa han ikke kunne være der på to timer, forteller hun.

– Hæ to timer, tenkte vi. Dette går ikke. Jeg var så redd for at kua skulle dø. Så da ringte jeg brannvesenet.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med bonden, som ikke har svart på henvendelsene.

Lauritzen sier hun knapt har sovet natt til fredag og at hun fremdeles er skjelven. Hun gir all ære til brannvesenet som kom raskt til stedet.

– Det er rett og slett en dyretragedie. Jeg er så glad i dyr og det å se kua i vannet, synes jeg var hjerteskjærende. Vi var maktesløse.

REDNINGSAKSJON: Brannvesenet med bonden til stede redder kua opp fra elva. Foto: Line Lauritzen

Tragisk utfall

Innsatsleder Ove Martin Stønde i Valdres brann- og redningstjeneste sier til TV 2 at de mottok telefonen litt etter klokken 18.

– Det var observert en ku som hadde gått gjennom isen i en elv. Jeg sjekket deretter opp i hva dette kunne være. Så sendte vi mannskap til stedet.

Han sier de fikk kua raskt opp på land sammen med bonden, som da hadde kommet til stedet.

– Vi jobbet med kua i to til tre timer for å få opp temperaturen og varmen, men hun var nok for nedkjølt, sier Stønde.

I samråd med bonden og veterinær ble det derfor besluttet å la kua få hvile.

– Det ble dessverre et tragisk utfall, men hun hadde nok stått for lenge i elva før noen kunne hjelpe til.

TV 2 har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med bonden, men har ikke lyktes.