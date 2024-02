Ksenia måtte flykte med barna – mannen og moren ble igjen

På denne dagen for akkurat to år siden var Ksenia Chelpan hjemme i den ukrainske byen Mariupol, sammen med familien sin. En helt vanlig dag, trodde de.

De voksne gjorde seg klare til å gå på jobb, mens barna skulle i barnehagen og på skolen. Så ringte en lærer og ba familien holde seg hjemme og søke ly i nærheten.

Russland hadde gått til angrep på landet deres

STØTTE: Ksenia Chelpan måtte flykte alene med sine to barn til Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fire måneder senere kom Ksenia til Norge sammen med sine to små barn. Lørdag formiddag deltok hun på demonstrasjon til støtte for hjemlandet, foran Stortinget.

– Det var for sent å løpe

Det tok ikke mange dager fra krigen startet, til Ksenia og familien innså alvoret.

– Stridsvogner kjørte og skjøt, miner eksploderte, og bomber ble sluppet fra fly. Vi skjønte at dette var krig, sier hun

– Men det var for sent å løpe. Det var ikke trygt å bevege seg rundt i byen. Avrevne deler av mennesker lå i gatene og på gårdsplassene var det graver overalt, minnes Ksenia om tiden like etter at krigen brøt ut.

I tillegg hadde de lite å forsyne seg med av både mat og vann.

Ksenia og mannens yngste barn er funksjonshemmet og avhengig av medisiner. Da butikkene og apotekene stengte, ble situasjonen svært kritisk.

Den niende mars skulle det bli enda vanskeligere for familien. Huset deres ble truffet i et angrep og ødela alt av vinduer, dører og tak. Familien så seg nødt til å flykte.

ØDELAGT: Slik så hjemmet til Ksenia Chelpan og familien ut etter å ha blitt truffet av en mine for to år siden. Foto: Privat.

De valgte å søke ly ved en skole i nærheten. Ytterligere 50 personer med sine familier holdt også tilflukt der, men det var ingen humanitær bistand å få fra internasjonale organisasjoner.

Det var ingen som organiserte evakueringer. Alle som kunne dra i egne biler gjorde det, mens andre betalte folk store summer for å frakte dem ut av byen, forteller Ksenia.

PÅ FLUKT: Ksenia Chelpan måtte flykte sammen med familien fra hjemmet deres i Mariupol. Foto: Privat.

Mistet kontakt med mor

Det ble en lang og dyr flukt for familien.

Først fra landsbyen Nikolske, nær Mariupol, til Berdjansk og så videre til Zaporizjzja.

Da Ksenia kom frem til Zaporizjzja fikk hun mulighet til å ringe og komme seg på nett.

– Da fant jeg ut at alle husene i området min mor bodde i var brent, og ødelagt. En nabo sa at min mor kunne ha brent inne i leiligheten, sier Ksenia.

Og siden har hun ikke hatt kontakt med moren sin.

For å prøve å finne moren har hun blant annet kontaktet Røde Kors på både Russland og Ukrainas territorium.

Hun tror fortsatt moren er i live.



Takknemlig for Norge

I juni 2022 bestemte hun seg for å flykte til Norge. Det ble nettopp Norge fordi hun hadde en kusine bosatt i Oslo. Mannen til Ksenia fryktet at han ikke skulle få lov til å krysse grensen, og ble derfor igjen i Ukraina. Der er han fortsatt.

Derfor var det kun mor og to barn som kom sammen til Norge, for snart to år siden. Selv om det var vanskelig og uvant, mener Ksenia at de fikk en varm velkomst her.

– I Oslo ble vi tatt veldig godt imot. Alle som fant ut at vi var flyktninger fra Ukraina prøvde umiddelbart å hjelpe til med alt. Det var veldig hyggelig. Vi hadde ikke forventet en så enorm støtte og er veldig takknemlige overfor Norge for å ha gitt oss husly.



KREVENDE: Ksenia Chelpan hadde lite kjentskap til Norge før hun valgte å flykte hit. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ksenia startet raskt med kurs for å lære seg norsk, og barna begynte i barnehage og på skole. For å holde seg ved godt mot har hun blitt glad i å trene og gå tur i den norske naturen.

Hun er glad for at de nå bor i Norge og at barna har en barndom igjen.