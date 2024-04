Krystallklar EØS-konklusjon

Rapporten fra EØS-utvalget konkluderer med at EØS-avtalen er en viktig og god avtale for Norge, men på særlig ett punkt bør Norge bli bedre.

I 2022 nedsatte Støre-regjeringen EØS-utvalget som skulle se på Norges erfaringer med EØS-avtalen. Torsdag kom konklusjonen.

Rapportens sammendrag og anbefalinger lyder som et ekko av partileder Jonas Gahr Støres utsagn på Ap-landsmøtet i mai i fjor der han i debatten om trygder og stønader utbasunerte «Ikke kødd med arbeidslinja!».

Utvalgets beskrivelse av EØS-avtalen har samme budskap, men uten å bruke akkurat de ordene.

Men når det gjelder norsk olje-, gass- og strømpolitikk mener utvalget altså at myndighetene må sikre norske interesser maksimalt.

– Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen på energiområdet bør brukes, både når det gjelder støtte til husholdninger, støtte til energieffektivisering og tiltak for å sikre forsyningssikkerheten, heter det i rapporten som ble overlevert til utenriksminister Espen Barth Eide torsdag formiddag.

I klartekst kan dette ikke oppfattes som annet enn en oppfordring til å styrke norsk politisk kontroll og uavhengighet av EU i olje-, gass- og strømpolitikken.

Utvalget har fått oppdraget med å vurdere erfaringene fra EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU de siste ti årene.

Oppsummert konkluderer utvalget med at EØS-avtalen på de aller fleste områder har tjent Norge godt.

Utvalget har vært ledet av Line Eldring, leder av samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Et enstemmig utvalg viser til at med unntak av landbruks- og fiskeripolitikken, gjør avtalen Norge til en integrert del av hele EUs indre marked, på linje med EUs medlemsstater, og konkluderer:

«EØS-avtalen gir dermed norske virksomheter og arbeidstakere vesentlig sterkere rettigheter i EU enn en tradisjonell handelsavtale, som bare gir gjensidig tilgang til nærmere angitte deler av avtalepartenes separate markeder».

Advarer

Men utvalget påpeker at det har bygget seg opp et stort etterslep i saksbehandlingen.

Arbeidet i departementer og direktorater med innføringen av nye EU-regler er blitt svært omfattende, og det er behov for mer kunnskap om EU i alle deler av offentlig forvaltning og bedre og raskere rutiner for å effektivisere arbeidet med EØS-tilpasninger.

Utvalget hever også en pekefinger til regjering og andre ansvarlige myndigheter mot å forsøke å tøye sine fortolkninger av reglene:

– I tilfeller hvor norske myndigheter legger til grunn en tolkning av EØS-avtalen som kan være usikker, bør myndighetene normalt være åpne om dette og bidra til at spørsmålet avklares i domstolene.

Dissens

Utvalgets flertall, medlemmene Line Eldring, Stig Eidissen, Halvard Haukeland Fredriksen, Oda Helen Letnes, Anne Elizabeth Stie og Knut Erling Sunde, mener at Norge bør videreføre klimasamarbeidet med EU fram mot 2050 og at det bør raskt avklares om klimaavtalen skal oppdateres og videreføres. Norge bør dessuten jobbe for at EØS-relevant miljøregelverk fra EU raskt tas inn i EØS-avtalen.

Utvalgsmedlemmet Christian Anton Smedshaug, som til daglig er leder av analysebyrået AgriAnalyse, tar dissens på dette punktet.

Også på spørsmålet om forsvarssamarbeid er utvalget splittet. Flertallet i utvalget mener at i tillegg til vår deltakelse i et sterkt NATO, bør Norge foreta et taktskifte i samarbeidet med EU for å trygge vår sikkerhet, gjennom ytterligere å forsterke båndene til våre europeiske allierte og naboer.

I sin dissens understreker Smedshaug betydningen av at Nato fortsatt skal være det viktigste instrumentet i Norsk forsvarspolitisk samarbeid, ikke minst etter at britene forlot EU.

Ingen alternativer

Senterpartiet ønsket i utgangspunktet at utvalget skulle utrede alternativer til EØS-avtalen, men dette ble ikke noen del av mandatet. Utvalget har likevel studert ulike handelsavtaler EU har gjort med andre land, og konklusjonen er krystallklar:

«Gjennomgangen viser at EUs avtaler med Sveits, Storbritannia og Canada dekker færre områder og i mindre grad sikrer markedsadgang enn det EØS-avtalen gjør. Etter utvalgets vurdering, gir EØS et bredere, dypere og mer forutsigbart samarbeid, som samlet sett ivaretar flere interesser og behov.»