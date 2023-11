Krumkakene tar toppen fra kransekaka

Visste du at krumkaker er den eldste julekaken vi kjenner til? Nå som tradisjoner generelt er populært, ligger den øverst på lista over julekakefavorittene.

– Krumkakene har kjempet seg tilbake til toppen på listen over favorittkakene til folket. Det stemmer godt med at tradisjonsmat er viktigere i år, sier Torunn Nordbø, fagsjef for brød og korn i Matprat via en epost til NTB.

En ny undersøkelse gjennomført av Opinion, på vegne av Matprat og Opplysningskontoret for brød og korn, viser at 13 prosent har krumkaker som favoritt til jul i år, og det er det ingen som slår.

ANVENDELIG: Krumkaker er populære til jul, både å spise, å bake og å gi bort. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tett i toppen

Krumkakene lå som nummer tre i 2021 og nummer to i fjor, mens i år skyver den kransekake, som 11 prosent har som favoritt, ned på andreplassen. Kransekake er for øvrig ikke regnet blant de tradisjonelle sju slagene, men den har lang fartstid på bordet ved festlige anledninger her til lands.

– På årets liste er det bare krumkaker, pepperkaker (sirupssnipper) og smultringer som tradisjonelt har vært regnet blant de sju slagene til jul, sier Nordbø.

Brune pinner og pepperkaker deler tredjeplassen med 9 prosent hver, mens Sarah Bernhardt og smultringer har 7 prosent hver av fanskaren.

Bakeglede

5 prosent har havreflarn som favoritt, og den kaka har kommet inn på lista først de senere årene,

– Noe av årsaken kan være at de enklere å lage og at de blir spist opp, sier Nordbø,

Krumkake med multekrem er nummer to på favorittlista over desserter til julaften. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Krumkakene scorer også bra på popularitet blant hobbybakerne og på dessertbordet: 36 prosent svarer at de baker krumkakene selv – det er det bare pepperkakene som slår. 47 prosent sverger til hjemmebakt der.

Det er samme rangering på dessertfavorittene på julaften som tidligere år. Dessertvinner er riskrem, som 38 prosent har som favoritt. På andreplass, med 18 prosent, kommer multekrem, en rett der krumkaker er naturlig tilbehør. 10 prosent skal ha karamellpudding.

På regionnivå er det klart flere, én av fire, i Nord-Norge og i Midt-Norge som spiser multekrem enn i resten av landet.