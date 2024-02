Kronprinsen om kongen: – Virket som om formen var litt bedre

– Det er mange som føler omsorg for kongen nå, forståelig nok, sier kronprinsen.

Onsdag møtte de pressen for å orientere om kongens helsetilstand i forbindelse med deres besøk til Finse.

– Virker som formen er bedre

– Vi fikk mulighet til å snakke med moren og faren min før vi satte oss på toget hit, da syntes vi det virket som om formen var litt bedre, sier kronprinsen og legger til:

– Nå har livlegen også kommet til Malaysia og fått dannet seg et første bilde. Tilbakemeldingen er tilsvarende som vårt inntrykk i morges, heldigvis. Det han trenger nå er å være på sykehuset en stund til og få ro, hvile og behandling.

Kongen er innlagt på sykehuset Sultanah Maliha Hospital på feireøya Langkawi i Malaysia.

Kronprinsen kommenterer også avstanden til Malaysia.

– Det er jo litt langt hjemmefra, men nå går det litt bedre med han. Vi har holdt kontakten disse dagene, sier kronprinsen.

De har ikke tatt stilling til når kongen kommer hjem, men understreker at han får god behandling der han er.

– Det er bra at det går bedre. Alderen tilsier at det er greit å behandle dette ordentlig. Han er under god behandling.

Kurs på Finse

Kronprinsparet skal delta på Røde Kors-kurset i redningsledelse i vinterfjellet på Finse.

På Finse stasjon har flere møtt opp med flagg i snøværet for å ønske Kronprinsparet velkommen. Kronprinsparet sier de gleder seg til besøket når de ankommer stasjonen og tar selfie med publikum.

Kronprins Haakon er for tiden regent, mens kongen er på privat utenlandstur.



Tirsdag kveld opplyste slottet at kongen har fått infeksjonen på en ferietur og blir ivaretatt av både norsk og malaysisk helsepersonell.