Kronprinsen i Hønefoss: – Voldsomme krefter

Lørdag er kronprins Haakon på besøk til flomrammede områder på Østlandet. I Hønefoss møter han blant annet representanter fra NVE, kommunen og statsforvalteren.



– Det gjør veldig inntrykk. Det er voldsomme krefter som er i sving her, sier kronprinsen til den oppmøtte pressen ved Hønefoss bru.

Foran de fossende vannmassene roser også kronprinsen de frivillige som har stilt opp for å håndtere konsekvensene av ekstremværet.

– Det vise noe om hvordan det mobiliseres i Norge.

Videre peker han på utfordringene som kan oppstå på grunn av mer ekstremvær på grunn av klimaendringene.

– Det er noe samfunnet må fortsette å jobbe med.

– Litt av en jobb

Dagen startet med et besøk til evakuerte på Klækken hotell. De satt og spiste i spisesalen da kronprinsen kom.

– Det er litt av en jobb som gjøres, sa kronprinsen da han ankom hotellet.

I resepsjonen satt det en kriseteamleder, mens kommunedirektøren satt i et beredskapsmøte i et møterom like før kronprinsen ankom. I gangene gikk evakuerte rundt, mens det er et stort antall helsepersonell på stedet for å ta vare på dem.

– Det er imponerende å høre at dere klarer å holde en positiv innstilling, sa kronprins Haakon til evakuerte.

RUNDTUR: Kronprinsen startet lørdagen ved Klækken hotell. Her ønskes han velkommen av statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland (t.h.), Ringerike-ordfører Kirsten Orebråten og fungerende visepolitimester Lena Reis (t.v.). Foto: Geir Olsen / NTB

Kronprinsen sa videre at han håper flommen trekker seg tilbake om kort tid, og at det ikke er så store skader.

Totalt befinner det seg 68 evakuerte personer på Klækken hotell. Mange av dem har helsebehov.

Bursdagsfeiring

Kronprinsen hilste på Anne Karin Rossland som fyller 76 år lørdag. Hun må feire dagen som evakuert.

– Gratulerer med dagen, men det var vel ikke sånn du tenkte å feire den, sa kronprinsen.

BURSDAGSBARN: Anne Karin Rosseland måtte feire bursdag som evakuert på Klækken hotell. Da hjelper det med gratulasjon fra kronprinsen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det var veldig stas å bli gratulert av kronprinsen, han er jo en ordentlig fyr. Jeg er imponert over hvor jordnær han er, sier bursdagsbarnet til NTB.

Senere lørdag skal kronprinsen også besøke Søndre Land.

Fredag var kongeparet på tur til Mjøndalen og områdene langs Drammensvassdraget som er berørt av flommen.