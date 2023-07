Kronprinsen fyller 50 år

Kronprins Haakon fyller 50 år i dag.

I et intervju med NTB forteller kronprinsen at dagen vil inneholde «en koselig feiring» med familien.

Kronprinsen sier at den kongelige bursdagstradisjonen ikke er særlig annerledes enn for nordmenn flest.

– Det er vel ganske likt de fleste andre, vil jeg tro. Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner, sier kronprinsen til NTB.

BURSDAGSFEIRING: Kronprins Haakon Magnus holder tale under prinsesse Ingrid Alexandras 18års-feiring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dobbelt jubileum

Om ikke alt for lenge fyller også kronprinsesse Mette-Marit 50 år.

TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud sier til TV 2 at bursdagsfeiringene til kongefamilien er som oftest private.

– Men ettersom det er femtiårsdag for kronprins Haakon og kronprinsessen blir 50 år i august, blir det en større feiring den 25. august som skal være i Dronningparken.

Nå håper kronprinsen at de neste 50 årene blir like bra som de første.

– Jeg er utrolig heldig. Jeg har en så fin familie, mange mennesker som jeg er glad i, og som forhåpentligvis er glad i meg også. Og jeg har noe å gjøre som er meningsfullt og fint, sier han.

– Store sko å fylle



Samtidig sier kronprinsen at han har store sko å fylle den dagen han skal bli konge.

– Altså, det er mye å leve opp til med faren min, sier mannen som etter planen skal bli Norges neste konge.



FAMILIE PÅ FIRE: Da prins Haakon Magnus ble født var daværende kronprinsfamilie komplett. Foto: NTB

TV 2 spør kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud om hvordan han vil beskrive kronprinsen.

– Kronprins Haakon er en arving til kongeriket Norge, og da er det en del man ikke skal se, rett og slett. Den offentlige kronprinsen er muligens noe annerledes enn den private. Det er noe av det som er magien med monarkiet. Det er det skjulte som er det mest spennende, og som sørger for at det blir opprettgoldt en viss interesse for det.