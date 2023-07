Kronprinsen fyller 50 år torsdag: – Jeg er utrolig heldig

Kronprins Haakon håper at de neste 50 årene blir like bra som de første. Men han innrømmer at han har store sko å fylle den dagen han blir konge.

– Altså, det er mye å leve opp til med faren min, sier mannen som etter planen skal bli Norges neste konge.



– Tror du at det skal gå bra?

– Jeg håper jo det. Jeg får gjøre så godt jeg kan, sier kronprins Haakon.

Torsdag fyller han 50 år, og har i den anledning invitert NTB til et intervju på Skaugum. Han oppsummerer de første 50 årene slik:

– Veldig bra!

Og utdyper:

– Jeg er utrolig heldig. Jeg har en så fin familie, mange mennesker som jeg er glad i, og som forhåpentligvis er glad i meg også. Og jeg har noe å gjøre som er meningsfullt og fint, sier han.

Han omtaler jubileet som en mulighet til å reflektere litt over livet.

– Det er jo litt sånn, at nå er jeg ferdig med halve boka. Jeg håper at den siste halvdelen blir like bra som den første, sier kronprinsen.

HALVVEIS: – Det er jo litt sånn, at nå er jeg ferdig med halve boka. Jeg håper at den siste halvdelen blir like bra som den første, sier kronprinsen om det å fylle 50 år. Foto: Lise Åserud/NTB

Barna flytter ut

Han tror ikke hverdagen blir veldig annerledes bare ved å fylle 50.

– Den store forskjellen kommer nok når barna flytter hjemmefra.

Marius Borg Høiby flyttet ut fra Skaugum for flere år siden. Prinsesse Ingrid Alexandra (19) skal i militæret neste januar, og prins Sverre Magnus begynner snart på sisteåret på videregående.

– Vi er vant til å ha et sånn ungdomshus her, hvor det er fullt av ungdommer, som henger og ser på film eller spiser pizza. Vi synes det er innmari hyggelig med masse liv, sier han.

– Det er klart at det blir en overgang når sistemann flytter ut.

HELDIG: Kronprinsen føler seg utrolig heldig. - Jeg har noe å gjøre som er meningsfullt og fint, sier han. Foto: Lise Åserud

Møter seg selv i døren

Kronprinsen sier at 50-årsjubileet har fått ham til å til å tenke litt over foreldrerollen.

– Jeg går gjennom alle de samme fasene som foreldrene mine gjorde. I stedet for å se ting fra et barne- eller ungdomsperspektiv, så ser du plutselig hvordan foreldrene mine hadde det

Han trekker for eksempel fram diskusjoner med barna om regler og om når de må være hjemme om kveldene.

– Det er jo litt morsomt å møte seg selv litt i døren. Det er ting som jeg kanskje ikke forsto helt da jeg var barn og ungdom, og så ser vi det fra foreldrenes perspektiv. Da er det liksom klart at det må være sånn.

– Har dere vært strenge på innetider og sånt?

OVERGANG: Kronprinsen forteller at de er vant til å ha et “ungdomshus” med mange ungdommer som henger og ser på film eller spiser pizza i boligen på Skaugum. Han tror overgangen blir stor når sistemann flytter ut. Foto: Lise Åserud

– Ikke veldig. Vi har prøvd å være sånn passe strenge. Jeg tenker det er fint å snakke sammen om det. Man trenger ikke alltid å ha sånne bastante regler.

Kongelig bursdag

Det er ikke bare kronprinsen som fyller 50 i år. 19. august er det også kronprinsesse Mette-Marit sin tur.

Kronprinsparet har allerede markert jubileet med flere turer i Norge i år, og planlegger også en stor felles bakgårdsfest på Slottet for å feire bursdagene 25. august, som er parets bryllupsdag.

Men på selve dagen til kronprinsen, på torsdag, blir det «en koselig feiring» med familien.

Den kongelige bursdagstradisjonen beskrives slik:

– Det er vel ganske likt de fleste andre, vil jeg tro. Vi pleier å vekke den som har bursdag. Da har vi gjerne laget litt skiver og frokost, og vi pleier å bake en brownie og putte noen lys på. Vi synger bursdagssangen og har med noen gaver. Og så har vi gjerne en bursdagsfest på kvelden med litt flere fra familien og venner, sier kronprinsen.

FEST: Selve bursdagen blir feiret privat sammen med venner og familie. Men til høsten skal kronprinsen og kronprinsesse Mette-Marit ha felles bakårdsfest på slottet i Oslo for å markere 50-årsdagene, med gjester fra hele landet og det offisielle Norge. Foto: Lise Åserud

Ny humorkonge?

Kronprinsens far, kong Harald, var 53 år da faren kong Olav døde, og han måtte ta over som konge. En dag skal kronprinsen også ta over etter sin far.

– Jeg tar det jo med stort alvor. Jeg ønsker å forvalte rollen på en bra måte når den dagen kommer, hvis det blir sånn, sier kronprinsen.

Men han er også opptatt av å gjøre jobben morsom.

– Vi må ikke bli for gravalvorlige i det heller. Det skal jo være gøy også. Så det gjelder å ha denne dualiteten i det da.

– Kongen er jo veldig opptatt av å dra en vits innimellom?

– Ja, han er flink til det altså.

– Tror du at du som konge vil klare å ha like mye humor?

– Nei, det klarer jeg kanskje ikke, han er jo veldig flink til det. Jeg synes jo at det er noe å lære litt av. Å ha med seg humøret.

– Må jo være meg selv

– Er det andre ting du tenker at du har lært av din far, som du kan ta med videre?

– Ja, det er jo veldig mye, sier kronprinsen.

I tillegg til humoren trekker han spesielt fram rausheten.

– Han en jo en raus person. En som det er lett å være glad i. Og det tenker jeg er en kvalitet som jeg setter veldig pris på ved ham.

Og legger til:

– Og så må jo jeg gjøre ting på min måte. Det er jo noe av det han alltid har sagt til meg. At jeg må være meg selv og finne min vei i dette. Så det tenker jeg er en fin måte å se det på.