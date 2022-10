Kronprins Haakon om Durek og Märtha: –Vanskelig tema

I høst har debatten rundt prinsesse Märtha Louise og hennes forlovede Durek Verrett fortsatt, og det har blitt reist spørsmål om prinsessen bør fortsette å inneha prinsessetittelen.

I september viste en undersøkelse at 51 prosent mener prinsesse Märtha Louise bør slutte å representere kongehuset.

Og Verrett har søkt om eneretten til bruk av varemerket «The Princess and the Shaman».

PRINSESSE-TITTEL: Debatten rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts bruk av kongelige titler i kommersiell sammenheng blir stadig mer opphetet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Prinsesse Märtha Louise har varslet at søknaden om å få bruke prinsessetittel i varemerke, skulle trekkes tilbake. En måned senere er ingenting gjort.

– Føler et ansvar

Mandag møter kronprins Haakon pressen i forbindelse med konferansen Sikt i Trondheim. Konferansen samler ledere og talenter i aldersgruppen mellom 20 og 40 år fra organisasjonsliv og næringsliv.

Se intervjuet med kronprinsen her:

– Har kongehuset kommet nærmere en beslutning rundt Märtha Louises rolle i kongehuset?

– Dette er et tema som jeg synes er vanskelig. På den ene siden har jo søsteren min forlovet seg, og jeg har blitt kjent med Durek Verrett og synes det er hyggelig å være sammen med han. Jeg vil gjerne at han skal føle seg velkommen i vår familie. Samtidig føler jeg veldig ansvar for institusjonen, sier Kronprins Haakon.

– Naturlig debatt

Han sier kongehuset har merket seg debatten, og at enkelte ting som har blitt sagt og gjort har vært kontroversielt.

– Det må vi snakke om og finne ut av. Og det prøver vi på nå, å finne en god vei fremover, samtidig som vi får med oss følelsene og de forskjellige aspektene , sier kronprinsen, som legger til at det kommer til å ta «en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt prinsessen og hennes rolle i kongehuset.

DISKUSJON: Kronprins Haakon sier det er naturlig at det har oppstått en debatt rundt prinsessen og Durek. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Hvordan opplever kongehuset oppmerksomheten saken har fått?

– Det er jo naturlig at det skapes debatt. Det er en del av det levende demokratiet som vi er en del av, avslutter kronprinsen.