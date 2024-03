Kronprins Haakon: – Det var veldig fint å få kongen hjem

I BERGEN: Kronprins Haakon er tirsdag på bergensbesøk for å delta på en utstilling om kildekritikk og møte elever ved en videregående skole. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Kronprinsen sier at har vært hyggelig å føle på støtte og omsorg etter at det ble kjent at kongen er innlagt på sykehus.

– Det var veldig fint å få kongen hjem, sier kronprins Haakon til TV 2 på en pressekonferanse tirsdag.



– Og det tror jeg kongen også var veldig glad for, sier han.

Kronprinsen er tirsdag i Bergen for å delta på en utstilling på Bergen Offentlige Bibliotek, samt besøke elever ved Amalie Skram Videregående skole.

Besøket skjer etter at kronprinsen mandag besøkte Rikshospitalet, hvor kong Harald har vært innlagt siden han kom til Norge fra Malaysia i helgen.

– Da gjorde han det tydelig at han synes det var fint å være hjemme igjen. Det er mange som har stått på for å få det til på en trygg og bra måte, så det er vi takknemlige for, sier kronprinsen.

OPPGAVER: Det var ikke alle spørsmålene kronprinsen svarte riktig på da han løste oppgaver om kildekritikk sammen med elever fra Amalie Skram Vidergående skole. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Samme dag var også dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Märtha Louise på besøk på sykehuset.

Kronprinsen forteller tirsdag at Ingrid Alexandra er hjemme om dagen, og at hun derfor kunne bli med til Rikshospitalet til tross for at hun er i gang med førstegangstjenesten i Indre Troms.

– Så det passet fint, for da kunne hun også bli med på sykehuset, sier han.



– Fortsatt redusert

Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet siden han ankom klokken 00.12 natt til mandag, etter å ha blitt transportert hjem fra Malaysia i et ombygd SAS-fly.

På spørsmål om kongens humør var godt under sykehusbesøket, svarer kronprinsregenten:

– Ja det synes jeg i og for seg, men men han er jo fortsatt redusert og trenger tid til å bli bedre, så det er nok nødvendig at han blir på sykehuset en stund til.

SYKEBESØK: Kronprins Haakon besøkte Rikshospitalet mandag ettermiddag. Foto: Javad Parsa/NTB

Det var tirsdag i forrige uke at Kongehuset meldte at kong Harald var innlagt på et sykehus i landet som følge av en infeksjon.

Kronprins Haakon sier at det har vært mange som har vist omtanke for kongen etter at nyheten kom.

– Og det er jo selvfølgelig hyggelig å føle på den støtten og omsorgen, og det har jo vært vårt hovedfokus også, det å passe på at kongen får så god behandling som mulig, sier han.

På bedringens vei

Mandag opplyste Kongehuset er allmenntilstanden til kongen stabil og i bedring, og infeksjonen har den siste tiden kommet mer under kontroll.



Kong Harald vil ha behov for en permanent pacemaker på grunn av for lav hjertefrekvens.

– Tidspunktet for pacemaker-innleggelse bestemmes av når kongen er helt infeksjonsfri. Dette kan ta flere dager, så kongen vil trolig bli værende på Rikshospitalet til over helgen, skrev Slottet i pressemeldingen mandag.



Kronprinsen sier at hjemreisen gikk fint ved hjelp av den midlertidige pacemakeren han fikk satt inn i Malaysia.

– Vi er veldig glade for at det fungerte bra, sier han.